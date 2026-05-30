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魏蒨妤殺入《福布斯》精英榜 曾激咀姜濤惹熱議 柯震東緋聞女友葉舒華入圍 王一博入選實至名歸

影視圈
更新時間：15:14 2026-05-30 HKT
發佈時間：15:14 2026-05-30 HKT

《福布斯》（Forbes）日前公布2026年「亞洲30位30歲以下精英榜」（Forbes 30 Under 30 Asia 2026），除了有多位演藝界人士入選之外，當中更有不少華裔藝人。

葉舒華、王一博上榜

例如入選者中包括韓國人氣女團i-dle，而隊中2位人氣成員宋雨琦、葉舒華分別來自內地和台灣。作為偶像女團成員，二人不但音樂事業表現亮眼，且同樣掌握雄厚的時尚資源，入選精英榜亦實至名歸。此外，內地頂流男星王一博，將與蔡依林爭奪金曲獎歌后的內地新生代小天后單依純亦順利打入精英榜。至於香港代表，有年僅22歲已成功打入荷里活的女星魏蒨妤（Isabella Wei）。

BTS師弟男團CORTIS入圍

魏蒨妤Isabella在香港出生，從小接受舞蹈訓練。現已定居於倫敦的她於2022年參演Netflix劇集《1899》出道，並於2024年參演話題電影《烏鴉：重生》，最終憑今年年初熱播的Netflix人氣劇《柏捷頓家族：名門韻事》第4季之活潑少女角色Posy Li而打響知名度。Isabella亦曾演出MIRROR人氣成員姜濤的MV《黑月》，當時她在MV中與姜濤熱吻的場面亦引來粉絲熱議。而BTS師弟男團CORTIS、JYP力捧女團NMIXX，以及去年曾與BTS成員V傳緋聞的知名舞者Leejung都成功上榜。

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