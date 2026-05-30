8點直樂VIURIETY｜「世二」劍手蔡俊彥被橡筋帶扯住篤吳保錡：驚拮唔中多過整親人 林奕匡傳授上台忍急尿秘技

林奕匡與蔡俊彥昨晚出席直播節目《8點直樂VIURIETY》拍攝，林奕匡於「情與義」環節即場以神速解答艱難數學題，爭取時間讓蔡俊彥演唱新歌《我最討厭的男歌手》，Ryan則展視「世二」劍擊技術，在七秒內以道具劍「篤」中保錡，為林奕匡賺取演唱新歌《特務占士匡》的時間。受訪時，Ryan對於以道具劍「篤」保錡的環節毫不緊張，但笑言：「節目組叫我唔好拮咁快，但相比驚拮親保錡，我仲驚拮唔到！因為把劍唔係我用開，又用橡筋帶好大力拉住我！」

林奕匡不強迫兒子學數

對於首次在電視節目直播演唱，蔡俊彥坦言較其他場合略為緊張，仍在摸索演唱狀態，但笑指未如上次在舞台演唱一樣尿急：「上次廁所位置比較偏僻，ViuTV錄影廠廁所近好多！」林奕匡則分享經驗指，其實上台後便會忘記尿急感覺，但一落台感覺才會回歸。林奕匡在節目上即場拆解艱難數學題，笑言自己一直鍾情計數：「雖然還返晒畀老師，但我好『毒』有時喺Youtube見到數學難題都忍唔住計下。」

林奕匡蔡俊彥合作亞運主題曲

至於會否培養下一代成為數學奇才，林奕匡則表示要視乎兒子興趣，相比教授數學，自己傾向教授物理或音樂，自己亦有教授色士風等樂器。林奕匡與蔡俊彥日前宣布再次合作，合唱亞運節目主題曲，林奕匡表示經過上次為Ryan創作《我最討厭的男歌手》一曲後，深知對方歌聲音域，令創作時更有具體畫面，並讚揚：「首歌要有埋你合唱，你係香港運動員之光！」

