畢彼特遭下體乳液品牌告侵犯商標 同前妻打官司有勝算

荷里活型佬畢彼特（Brad Pitt）早前遭加州馬利布護理品牌Beau D.入稟法院，指控侵犯商標，兩間公司的名字相似，足以令消費者混淆。

畢彼特未理庭外和解建議

畢佬於2022年與法國釀酒家族Perrin合作創立了護膚品牌Le Domaine。去年夏天，他們把品牌名稱從Le Domaine改成了Beau Domaine。另一家護膚品牌Beau D.的創始人Brandon Palas得知畢佬品牌的名稱、字體與他的公司非常相似，於是入稟告畢佬。Beau D.由前《Men's Vogue》時裝編輯Brandon Palas創辦，其主打產品D. Cream，是一款男性私處護膚乳液，網站甚至以精子形狀游標作裝飾。據報Beau D.曾三度嘗試與畢佬方面庭外和解，均告失敗，才正式入稟，索償逾75,000美元（約58.8萬港元），並要求法院永久禁止畢佬旗下公司繼續使用「Beau Domaine」作品牌名稱。

安祖蓮娜刻意拖延？

與此同時，畢彼特與前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）就法國酒莊Château Miraval的高達億元官司中再度取得進展。洛杉磯法院法官於28日作出裁決，命令一名關鍵證人重返法庭接受強制審訊，被視為畢佬在訴訟程序上的重要勝利。畢佬一方指責安祖蓮娜刻意拖延，又聲稱關鍵證據正在消失，其中一名前商業顧問Terry Bird已不幸離世。案件現定於明年2月開審。

養子Maddox甩Pitt姓氏

此外，畢安二人的養子Maddox已正式遞交法律文件，申請改名為Maddox Chivan Jolie，正式剔除Pitt的姓氏。他此前在母親祖莉執導的電影《Couture》中擔任助理導演，字幕上已以Maddox Jolie具名，與2024年在Netflix電影《美聲歌后：瑪麗亞》時仍以Maddox Jolie-Pitt掛名有所不同。Maddox的妹妹Shiloh、Zahara及Vivienne亦先後棄用Pitt姓氏。