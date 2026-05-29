Lolly Talk三成員任Comic Con店長 劉綺婷Yanny自資六位數出寫真集 澄清2750元定價「豐儉由人」 否認隊友郭曉妍Ah Yo冇工開

Lolly Talk成員曾美欣（MeiMei）、陳紀澄（Tania）、劉綺婷（Yanny）今日為《香港Comic Con 2026》官方周邊商店擔任期間限定店長，Mei Mei表示喜歡海賊王！曾經到台灣出席活動大玩角色扮演。Tania和Yanny均表示很喜歡追捧美劇《怪奇物語》。談到可會花錢買心水精品，三人表示視乎情況，但好想欣賞古天樂的私人珍藏。問到可會入場觀看來自各地的國際影星？Tania和Yanny表示知道男神Jamie Campbell Bower、韓星邊佑錫會現身展覽，若有機會也想見他們。

劉綺婷解釋寫真集有三個定價

另外，提到Yanny自資六位數推出個人寫真集，她笑言自己好大膽，辛苦將以前工作錢投資下去，加上一腳踢又吃力，雖則不會參與書展，但六月會舉行簽書會。她說：「年初時問自己除咗演舞台劇、唱歌跳舞外，仲想做乜？加上趁青春就影輯相。」MeiMei和Tania均笑言下次有機會的話，也想拍攝寫真集。提到有指寫真集定價為港幣2750太離地，Yanny解釋中有三個定價，豐儉由人，照顧不同人需要，只是大家專注最貴價錢，當中包含好多周邊商品，其實物超所值。

3女撐稍後會跟Ah Yo合體工作

談到8位成員何時再合體一起工作，Yanny表示若有工作就會合體，未有則會個人發展，其中有成員已簽公司。Mei Mei笑言早前參加Hyrox，亦歡迎導演找她演出。Tania指有份演出舞台劇《哪一天劇本綁架事件》會加場，歡迎大家買飛。提到有傳郭曉妍（Ah Yo）未有工作向她招手，三人即表示稍後跟阿Ah Yo會合體工作。

