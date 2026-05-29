范卓賢Lost Star暫別前首唱新歌：這是indie夢想起點 用《三尖八角》守住真實自己

得悉Lost Star即將於5月底暫別，曾經渴望踏上這個舞台的范卓賢（Jacky Fan），昨晚帶着首唱新歌《三尖八角》的演出，送給這個對他別具意義的地方，也送給粉絲「范糰」，他說：「Lost Star係好多Indie音樂人一個夢開始嘅地方。做indie嘅時候我好想嚟，但種種因素未ready好。到今晚有百幾人喺度聽我唱歌，對我嚟講好有意義。」

范卓賢六首歌曲回顧成長軌跡

昨晚Jacky Fan一共演出6首歌，除了首唱新歌《三尖八角》，亦不忘唱出在Lost Star取景拍攝的出道作《淚光萬歲》。他更選唱了多首昔日busking經常演繹的作品，包括《Understand》、《繼續繼續》、《September Night》及《騷靈情歌》，以音樂回顧自己的成長軌跡。

范卓賢慘情歌是情緒出口

主持人旁白君問到他的創作多數是慘情歌，Jacky坦言，人比較多的時間都是不開心的，他並非要宣揚負面訊息，但大家記得的很多時候都是不開心的事：「所以希望自己的歌能成為大家的情緒出口，好像《淚光萬歲》所傳達的：想哭就哭出來，不需要逼自己很快好，有時候悲傷也沒關係。」

范卓賢要保留真實自己

被問到性格是否如歌名「三尖八角」，Jacky直言自己從小到大都沒有刻意討好很多人，帶點傲氣，覺得性格就是這樣，你喜歡就喜歡。但讀high dip的時候，他開始反思：「身邊的人開始討厭自己，無論在感情事還是朋友關係上，都得不到滿足感。於是我嘗試扭轉自己，令自己變得圓滑。但有一天我發現這種開心是假的，自己亦很假、好像很正面，但完全沒有靈感寫歌，那一刻醒覺要做回自己。當晚便即時很emo地寫了這首歌。」他強調當然不能太過「岩巉」，但都要保留真實的自己。