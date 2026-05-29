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江嘉敏泰國拍寫真 金粉色單肩晒S形曲線 曾被譏肥腫今獲網民大讚顏值回春「水晶晶」

影視圈
更新時間：21:45 2026-05-29 HKT
發佈時間：21:45 2026-05-29 HKT

31歲的江嘉敏早前到泰國旅行，特意預約當地的化妝師和攝影師，拍下一輯傳統泰服寫真。她換上金粉色單肩服飾，露出白滑香肩，配上髮髻與小花點綴，在佛寺和石雕前留影，修身剪裁大晒S形曲線。

江嘉敏被攝影師引導擺「蘭花手趷pat pat」

對於這次拍攝，江嘉敏興奮分享化妝師全程大讚「水晶晶 beautiful beautiful」，給予她滿滿情緒價值。她透露只化了輕泰妝，覺得已足夠上鏡，並笑說：「我唔敢試濃泰妝」。最讓江嘉敏難忘的是攝影師十分可愛，會耐心引導她擺姿勢，「扮女仔蘭花手趷patpat 擺pose叫我跟住做」；她更留意到現場其他女生都羨慕她找到這位攝影師，而別的攝影師「一係黑面係咁 very hot very hot，一係就求其影」，她還幽默提到，「好彩最尾都冇將我執到外星人咁，啲相都幾正常」似乎相當滿意成品。

江嘉敏獲網民大讚「仲靚過王妃」

過往曾因身形肥胖而被議論的江嘉敏，這輯相被網民大讚重回顏值巔峰，狀態極佳。帖文一出，除獲不少圈中好友讚好，更有網民留言指她「仲靚過王妃」，大受好評，江嘉敏亦打趣道：「化完個泰妝個個都同我講泰文，睇嚟我喺泰國有發展嘅空間。」
 

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