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洪嘉豪棄真車玩模擬器自爆熱情轉向：年紀大要安全 回應同門Gareth.T跟林熙彤緋聞：屬實與否都恭喜

影視圈
更新時間：17:45 2026-05-29 HKT
發佈時間：17:45 2026-05-29 HKT

洪嘉豪今日出席香港建造學院開放日2026開幕典禮，繼早前為學院拍攝宣傳片之餘，亦於會上與學生交流及玩遊戲，將建築業獨特的聲音錄製後化成音樂節拍。

洪嘉豪求學時已愛用生活聲音創作

洪嘉豪受訪時表示於演藝學院求學時已不時將現實生活的聲音用化於音樂之中，甚至會將日常生活簡單如關門或地鐵的聲音用作音樂創作元素，至於將熱愛的汽車聲音融入音樂，嘉豪笑言槪念早由周杰倫使用，但自己亦有玩味地嘗試過：「《黑玻璃》最尾都有一下死氣喉聲。」

洪嘉豪轉玩賽車模擬器求安全

洪嘉豪透露近來對汽車熱情竟然大減，僅作代步工具：「𠵱家對車嘅熱情熄咗，因為香港冇地方玩車。」相反他沉迷玩賽車模擬器，能夠一圓駕駛價值千萬名廠跑車的夢想，即使開快車有任何閃失亦能夠按鍵重新開始：「真實速度始終危險，年紀都有返咁上下，安全啲好。」

洪嘉豪爆Tyson Yoshi同樣對汽車熱情減退

談對與同為愛車之人的好友Tyson Yoshi（程浚彥）交流駕駛重燃愛火，洪嘉豪笑指Tyson Yoshi一樣對汽車熱情減退：「佢𠵱家要減轆（駕駛電單車）喎，我想安全啲無理由減轆嘛，交返畀佢同MC（張天賦）、YT（周殷廷）就啱喇！」

洪嘉豪世界盃近未買波鞋

臨近世界盃賽事，洪嘉豪表示未再入手更多波鞋，近日新款較少，反而對波衫興趣較大，雖然沒有購買任何國家隊正規球衣以表支持，但對潮流品牌聯乘國家隊的衣物較有興趣：「我覺得法國隊好睇好吸引，遲啲大家會見到我有條牛仔褲有個法國隊公雞繡章！」

洪嘉豪回應同門Gareth.T緋聞

洪嘉豪同屬一家唱片公司的Gareth. T（湯令山）日前與林熙彤（Hazel）傳出緋聞，洪嘉豪表示日前看到陳蕾受訪才得知緋聞消息，直指未見過二人同框：「冇見過、冇聽過。我實屬不知情，等佢本人回應。」嘉豪亦補充指與湯令山甚少見面，通常於頒獎禮才會碰面，私下亦不經常交談：「如果真係屬實，恭喜！如果唔係屬實，都恭喜！學陳蕾講單身都開心！」亦透露自己甚少入場觀賞港產片，未有觀看林熙彤主演的《夜王》，但曾考慮與對方合作：「我之前都有MV考慮搵Hazel，但係唔好講咁多喇，問返Gareth啦！」

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