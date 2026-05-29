闊太滕麗名生活貼地街市買餸 因一事被海味店主嚇親 住複式豪宅拍劇純為興趣

50歲的滕麗名，在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》，飾演大女「熊尚善」，角色深受觀眾喜愛。但隨著《愛回家》7月停播，令不少忠實粉絲大感不捨。正當網民猜測原班人馬會否過渡至新劇時，作為台柱之一的滕麗名率先宣佈，將不會參與新劇的演出。告別劇組後，意味著滕麗名將有更多時間回歸家庭，享受生活，近日滕麗名便分享自己去街市買餸，準備回家煮番幾味，陪老公撐枱腳。

滕麗名住豪宅過闊太生活

滕麗名老公朱建崑，任職日資公司香港總監，兩夫婦居於複式豪宅，生活富裕，演戲對滕麗名而言更多是興趣。日前，滕麗名就在社交平台上載了一段影片，分享了她收工後的生活日常，影片中，她一身全黑的隨性打扮，孭著一個藍色大購物袋，她走到街市的各個檔口，一舉一動都顯得十分「貼地」，與劇中「熊尚善」的高冷形象形成強烈對比，展現出她精打細算的主婦一面。

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海味店老闆重提《真情》嚇窒阿滕

在影片中，滕麗名首先到菜檔挑選食材，她先買了四條粟米，打算用來煲湯，更對著鏡頭分享自己的「師奶心得」：「街市最緊要同店主打好關係！」顯然是街市的常客。接著，她又買了芥菜和蒜頭，並透露當晚的菜式是蒜蓉清炒芥菜，更興致勃勃地預告：「下次教大家整蒜蓉醬！」買菜期間，她還分享了省力小貼士，推薦大家購買無需費力剝皮的「獨子蒜」，盡顯精明主婦本色。除了家常小菜，阿滕也沒有忽略滋補養生，她隨後走到海味店，介紹海參、鮑魚等高級食材。最令人意想不到，海味店店主笑言有看她的舊作《真情》，讓她嚇了一跳，反問：「仲睇《真情》？」可知滕麗名演出的角色，經得起時間考驗。

滕麗名事先張揚「潮偉」將回歸？

滕麗名即將暫別處境劇，但她的演藝事業並未停步，在早前的直播中，她透露自己即將飛往馬來西亞拍攝電影，或許這也是她決定不參演新處境劇的原因之一，她希望透過這次的休息和新嘗試，能為觀眾帶來耳目一新的感覺。滕麗名在早前的直播中，亦有提到《愛回家》中另一經典角色「潮偉」會否回歸，她更幽默地大賣關子，笑稱「我相信潮偉會返嚟嘅大結局。」，讓一班《愛回家》粉絲相當期待。

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