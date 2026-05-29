香港Comic Con 2026｜古天樂搞作多炮製鍾馗IP 《明日戰記》有前傳兼續集 將為「終章」開工 對向太言論無回應

《香港Comic Con 2026》（CCHK）今日（29日）舉行開幕禮，擔任活動大使的古天樂（古仔）及一眾國際影星出席，包括電視劇《背著善宰跑》、《21世紀大君夫人》邊佑錫、電影《回到未來》飾演瘋狂科學家的Christopher Lloyd、康城影帝丹麥演員Mads Mikkelsen、美劇《The Walking Dead》Norman Reedus、美劇《絕命毒師》「炸雞佬」Giancarlo Esposito，以《星球大戰》影視系列的Daniel Logan。

「炸雞佬」睇舞獅好雀躍

率先出場的古仔表示好開心在CCHK見到大家，想過扮黑武士、蜘蛛俠入場。活動第一年香港舉行，指同事好努力學習，吸收經驗，到今日正式舉行，望助香港續辦盛事。繼而一眾國際影星陸續出場，Daniel Logan、Giancarlo Esposito、Mads Mikkelsen跟在場觀眾打招呼，Norman Reedus稱第一次來港感興奮。邊佑錫好開心見到大家。至於壓軸出場的Christopher Lloyd，由古仔陪同現身。最後古仔跟一眾影星為舞獅點睛，並在台上欣賞舞獅表演，眾人表現雀躍，不時拍手，最後他們手持「戰鬥碗」乾杯。

古天樂炮製鍾馗漫畫、動畫和真人版

古仔緊接出席「MIBOCOOL漫畫企劃」，他透露會製作漫畫《斬魔君鍾馗》，背景由古代古裝到現代時裝，指鍾馗捉鬼時會配合現代科技，角色人物要適應新世界；認為現時製作一本漫畫，比拍電影的自由度更大更闊，該漫畫也會拍攝動畫和真人版。他說：「我哋嚟緊唔止有漫畫，仲有動畫。我覺得做動畫有AI輔助好啲，可以把製作時間縮短，變相有更多空間創作故仔。」至於真人版鍾馗由他扮演？古仔搞笑說：「等我鬍鬚留三、四年啦！」

古天樂無時間「集郵」

問HKCC由籌劃到舉行的過程，古仔受訪時直言從上年籌備至今有成年時間，所有事情由零開始，其中要接觸不同公司，安排酒店讓影星入住，就連攤位大小、位置亦要處理。談到古仔展出私人珍藏figure讓觀眾欣賞，他笑言最想把會場上figure搬入自己貨倉。古仔昨日到展覽現場睇到好多figure，深受吸引，認為最搶眼是孫悟空。問他何不扮黑武士入場？古仔笑指黑武士好難扮，反而蜘蛛俠較易，都睇到不少人cosplay。問可有「集郵」國際影星？古仔稱時間緊迫，「頭先大家在台上經已算『集郵』啦！」

古天樂《明日戰記》製作前傳動畫、續集電影

提到旗下「天下一幕」主辦的舞台劇《大龍鳳》，在優先訂票短短兩小時便搶購一空。古仔明言公司首次搞舞台劇，十分開心反應佳，認為要多元化發展。提到電影《明日戰記》，他指前傳故事複雜，「橫跨度好大。」前傳會拍動畫交代，續集會拍真人版電影。問古仔幾時為《九龍城寨之終章》開工拍攝？他表示︰「忙完呢幾日先。」有指歐鎮灝（Geroge）在飾演其兒子，古仔表示有關劇情不便透露。

古天樂對向太言論無回應

另外，古仔早前擔任農夫個唱嘉賓，繼而在《CHILL CLUB推介榜年度推介25/26》頒獎禮上擔任壓軸嘉賓，唱《世紀大騙局》。問到是否將會開個唱？試水溫？古仔說：「做嘉賓係人哋邀請我嘅。（開演唱會？）頭先聽你咁問，我都頭都爆埋！又要做動畫、漫畫，又要留鬚，未發生嘅事唔方便透露啦！」提到向太（陳嵐）在網上視頻形容古仔是「一副爛牌打成好牌」，令她佩服，古仔表示無回應。