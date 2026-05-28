林國斌丁母憂大圍設靈  古天樂陳百祥胡杏秀致送花圈  林國斌神情哀傷婉拒受訪｜獨家

現年65歲、已淡出幕前的武打演員林國斌本月丁母憂，他在社交程式朋友圈透露母親於本月2日離世，享年百歲。林門歐陽麗瑛夫人今日（28日）於大圍寶福紀念館設靈，靈堂內佈置簡潔莊嚴，林夫人的遺照前放有子女送上的心型花圈，靈堂內外均放滿由親友送上致意的花圈。林國斌一身黑衣、面色凝重地在靈堂內打點，接待陸續到場致意的朋友，久未公開露面的他身型變化不大，他婉拒接受訪問，望低調處理喪事。

古天樂陳百祥胡杏秀送花圈

林國斌曾活躍於影壇，不少圈中朋友送上花圈致意，包括：古天樂、尹揚明與陳莉娜、陳百祥與胡杏秀、陳雅倫、張耀揚、莫少聰、陳淑蘭、何家勁以及明星足球隊等。林夫人的喪禮定於明日上午11時舉行大殮儀式，靈柩將奉移往火葬場火化。

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林國斌曾哽咽對母親表示愧疚

林國斌近年甚少作幕前演出，只活躍於朋友圈聚會，上一次是2024年參演電影《不是你不愛你》。林國斌於5月頭於社交網表示，母親於今年5月2日離世。林國斌外表硬朗剛強，但十分孝順，他曾於節目哽咽透露，曾對母親做過不孝事，自己十分愧疚。他表示：「件事係廿年前，嗰時我哋住新界，我嗰晚約咗人去飲嘢，阿媽話坐我順風車出去深水埗，點知兜咗兩個圈都搵唔到佢要去嘅地方，我話趕時間叫佢落車，佢話唔識路，我叫佢問人，後來諗番呢件事，覺得自己好乞人憎，好不孝。而家阿媽叫我載去邊都得，天腳底我都載佢去，呢件事係我對家人嘅一個遺憾」。林國斌於訃聞中表示：「先母林門歐陽麗瑛夫人，於公曆二零二六年五月二日壽終，積閏享壽百齡上壽。」

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