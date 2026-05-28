落選學霸港姐朱綽盈神隱再翻紅 五官越來越精緻獲封法律女神 北大流利英語演講瘋傳

前落選港姐朱綽盈，近年積極經營個人社交平台，以普通話、英文、甚至韓文拍攝，與粉絲分享她的日常生活、健身護膚以及學習心得。在近日引發熱議的一段短片中，朱綽盈記錄了自己準備全英語演講的幕後花絮，全程以極度流利且悅耳的英語分享心得。大批網民看過影片後，紛紛洗版式狂讚她「講英文好好聽」、「發音標準又充滿自信」，但有更多網民談論她的外貌，讚她越來越靚，與昔日的樣子判若兩人。

網民讚朱綽盈五官越來越精緻

談到朱綽盈的近況，不少網民驚覺她與5年前初次參選港姐時的模樣，大有分別，當年的朱綽盈雖然已經十分標緻，但仍帶有一絲初出茅廬的青澀感；如今的她，五官輪廓顯得更加精緻立體，皮膚白皙透亮，隨時隨地都散發出健康明亮的光澤。這種「大變樣」並非單純外表上的改變，而是源自她內在自信與豐富閱歷累積所帶來的氣質大昇華。

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學霸朱綽盈被封法律女神

除了擁有越來越高的顏值，朱綽盈更是「頂級學霸」，學歷背景相當驚人，本科與碩士均畢業於香港大學法律系，在2024年正式獲認可成為執業大律師後，她更進一步前往北京大學國際法學院積極進修。在北大的高強度學習環境中，朱綽盈依然游刃有餘，不僅一直保持著全A的驕人成績，其中一篇專業論文更是獲得了滿分的極高評價，她超強的學術能力與不斷自我增值的毅力，獲得不少網民讚賞。

朱綽盈曾兩度參選港姐

回顧朱綽盈的演藝與選美之路，同樣充滿了話題性與戲劇色彩。選美經驗豐富的她，早在多年前就曾參加《2018亞洲太平洋國際小姐大賽》香港區比賽，並奪得最佳肌膚獎。22歲時，她報名參加了《2021香港小姐競選》，雖然最終於28強止步未能進入決賽，落選後亦未有加入TVB，但她並未氣餒。上年她捲土重來參加《2025香港小姐競選》，不過在面試後選擇了退選。但真正讓她在大眾視野中，一炮而紅，是2023年參加內地熱爆的職場真人騷節目《令人心動的offer》第五季。她在節目中憑藉出色的邏輯思維、流暢的表達能力以及沉穩專業的表現，成功俘虜了大量觀眾的心。

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