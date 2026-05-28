陳國邦西安「秦朝朝聖之旅」自嘲搵到四個李斯 親踏兵馬俑土地感觸良多 聞到二千幾年前泥土氣味

憑電影《尋秦記》飾演李斯一角再度掀起話題的陳國邦，日前趁展開一場「秦朝朝聖之旅」，親自踏足西安兵馬俑、銅馬車博物館及秦二世陵遺址公園，他更笑謂：「我今次總共搵到四個李斯！」

陳國邦感受二千幾年前土地的力量

今次是阿邦首次去西安，重點參觀了三個跟秦代有關的古蹟：兵馬俑、有「青銅之冠」美譽的銅馬車博物館，以及擺放了李斯銅像的秦二世陵遺址公園，「其實之前睇紀錄片，見到兵馬俑嘅時候已經有一種情感，對自己國家歷史嘅驚訝、感動同讚嘆。但今次親身企喺二千幾年前嘅土地之上，感覺完全唔同，甚至會有一啲幻想，好似聞到二千幾年前泥土嗰種氣味。」說到這裏，他忍不住笑說：「唔好問我係咩味，哈哈，你哋自己親自去體驗一下啦。」

陳國邦感恩演過李斯

阿邦坦言，如果一年前去西安，他的體會可能跟一般遊客差不多，但經過這半年來飾演李斯所帶給他的得着，這次去的時候是帶着一種感恩的情緒。講到「尋找李斯」，阿邦分享了一個有趣的體會。他指這次參觀古蹟的目的，當然很想找到李斯，而且亦自覺真的找到，不過嚴格來說又並非真的找到，他解釋：「原因係其實我哋現有嘅資料，都唔知李斯真實嘅模樣到底係點樣，所以而家睇到嘅李斯嘅銅像或者畫像，都係後人根據有限嘅文獻記載，再加上想像去創作歷史嗰個容貌。」至於他今次的「收穫」，阿邦笑稱他前前後後見到三個不同形象的李斯銅像或畫像，隨後補充：「如果再加埋我自己本人飾演嘅李斯，今次總共係有四個李斯。」

陳國邦未來三個月工作滿檔

至於工作安排，阿邦透露未來三個月十分忙碌，分別有兩套電影及一套電視劇要拍攝，另外亦有廣告會於這兩個月內出街及進行拍攝，一眾粉絲可以密密見到他的演出。

