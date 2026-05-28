胡鴻鈞演猛人過戲癮 張達倫體驗沙士之痛 《24 道採樣。耆談》短視頻傳承香港精神

由胡鴻鈞、朱晨麗、杜小喬、張頴康、張達倫、張松枝、胡諾言、程可為、黎燕珊等傾力演出的視頻節目《24 道採樣。耆談》，將在YouTube、Facebook、抖音、Instagram、小紅書等開播，節目由教育科技推動者及高锟慈善基金董事唐世煌先生傾力出品，由逾廿位演員演繹24位來自不同界別，為香港與國家作出巨大貢獻的嘉賓，透過他們的勵志故事，鼓勵年輕一代，傳承中華民族優秀精神，難怪有份參演的藝人均表示今次演出別具意義。

致敬24位不同界別人士

《24 道採樣。耆談》以「臥虎藏龍的香港縮影」為主題，邀請 24 位來自不同界別、對社會作巨大貢獻的嘉賓，包括：唐世煌、錢黃碧君、吳雨、李行偉、楊余夏卿、陳子樂、黃景強、陳萬雄、劉家豪、梅小青、連金水、阮文賓、龐鼎全、高永文、高耀森、李焯芬、胡國亨、郭鍵勳、何順文、章厚德、陳炯林、陳弘毅、王明鑫、李嘉騏，透過訪錄他們的人生歷程及事蹟，再由逾廿位藝人演繹他們的奮鬥故事，透過戲劇化重現與訪談交織，濃縮製成勵志短片，當中胡鴻鈞更打頭陣演繹教育科技推動者唐世煌先生，胡鴻鈞笑言自己入行前曾替人補習及教琴，總算曾涉獵教育界。胡鴻鈞入行前曾做過補習和教琴，他笑言：「我算是半個教育界從業員。」當問到他現時會否教人唱歌？他卻謙稱：「暫時未有能力，但有機會都想嘗試，分享唱歌心得和經驗。能夠幫助喜歡唱歌的朋友，是一件很幸福的事。」胡鴻鈞不忘感謝唐世煌先生及導演，邀請他演出這個重要角色。胡鴻鈞稱讚《24 道採樣。耆談》充滿意義：「藉24位成功人士分享人生經歷，鼓勵年輕人追夢、不放棄，非常感恩能夠演繹這個角色。」近年較少拍劇的胡鴻鈞，今次除了再有機會磨練演技，也過足了戲癮。如今市道低迷，談到未來事業部署，他直言：「我會做好手頭上的工作，也會繼續創作寫歌，之後會將創作呈現給大家。」

胡諾言落足心機扮吳雨

胡諾言在節目中負責演繹資深傳媒人吳雨，他談到拍攝過程時說：「雖然場面不大，但我們成功拍出舊無綫清水灣年代感覺，也勾起昔日眾志成城出騷回憶。」胡諾言坦言很榮幸有機會扮演吳雨大哥，大讚對方為無綫開國功臣，並出品過無數經典綜藝節目，為了貼近吳雨的形象，胡諾言在服裝髮型也落足心機。面對現階段低迷巿道，胡諾言透露現在密密耕耘內地社交平台：「作為演藝人，只能盡力去做，並裝備好自己。而且我持續經營內地平台及商演，我會努力去做。」至於扮演高永文醫生的張達倫，為了角色特意上網閱覽高永文醫生當年片段。2003年沙士，高永醫生臨危受命，率領一眾醫護抵抗疫情，獲得各界肯定。張達倫指太太的女兒正好於2003年出生，他特意詢問太太當年情況，「太太說當年醫院情況很緊張。我回看高永文的訪問以揣摩其心情，由於當年從未試過有如此嚴重的傳染病出現，身處前線的高永文醫生每天面對感染風險，必定承受巨大壓力，高永文醫生真的很厲害、很冷靜。」另外，張達倫指演繹高永文醫生獻花給同僚的一幕，令他尤其動容，「我能感受到當年病毒帶走同事，高永文醫生心中的無奈，以及無能為力。」