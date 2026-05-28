周遊人生丨周奕瑋遠征首爾直擊JJ Baby奮鬥日記 化身「練習生」地獄式特訓畫眼線黐假睫毛嚇驚導師

由周奕瑋（Jarvis）主持的《周遊人生》，一連兩星期逢周一至周五晚翡翠台晚上十點半播映，探討來自不同行業／不同成長背景的受訪者，如何突破地域、文化、性別及傳統規範，走出不一樣的有溫度人生。今晚一集《周遊人生》，Jarvis飛赴首爾YS韓國偶像學院總校獨家直擊曾演出《星空下的仁醫》、現年16歲的香港孖女JJ Baby，Jaybie及Jaybo充滿血與汗的韓國練習生日記。在只有3,000分之一出道率的造星王國—南韓，努力雖然不值錢、但卻是通向成功出道的基本入場券，今集Jarvis將全方位揭開完美偶像背後的血汗代價，貼身體驗JJ Baby過去兩年間、每日由清早踩到半夜的「練習生奮鬥日記」！

周奕瑋即學韓式撒嬌三連套

為了《周遊人生》乜都敢做敢試的Jarvis，今集化身「見習練習生」、由晨早0845分開始接受地獄式密集訓練及課堂，包括跳唱訓練、呼氣練習、「Idol演技堂」及神級化妝術等。期間Jarvis即學即做韓式撒嬌三連套：撥頭髮、單眼笑及送心心之餘，還首度體驗自己畫眼線兼黐假眼睫毛，由於「手殘關係」，Jarvis不但畫出詼諧味濃的「雙眼線」，更黐膠水膠到成眼都係，嚇得化妝導師花容失色、JJ Baby則笑到肚痛。最終Jarvis還會試化近年大熱的雀斑妝，與孖女合體型格「韓式Catwalk」。

Jarvis與JJ Baby合體Catwalk

除跟孖女上足一日堂，Jarvis還親眼見證了JJ Baby「一月一度」的跳唱評核測試，以及落堂後齊齊踩入弘大Busking。原來孖女只要評核試不及格，便要執包袱返香港「冇得留低」。由14歲開始每日為了追夢咬緊牙關堅持的孖女，坦言「韓國練習生，自我管理非常嚴格」，並時刻都承受著連生病都會愧疚的心理壓力，因為她們明白到只要放鬆一秒、出道可能性便會降低一分，壓力之大可想而知。JJ Baby：「機會可能淨係得一次，要珍惜眼前機會好好做好佢。」

JJ Baby兩年前赴韓特訓

JJ Baby是香港雙胞胎童星組合，由16歲孖女Jaybo和Jaybie組成。2人2年前赴韓接受專業K-pop特訓，細妹Jaybie更憑強勁Rap的實力，曾出戰韓國選秀節目《明日之星》，並獲得 BIGBANG姜大聲公開讚賞。