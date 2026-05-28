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美食新聞報道丨波波黃婧靈反客為主帶食評家掃街 大推沙薑煎焗龍崗雞：亞洲胃唔可以無飯

影視圈
更新時間：16:15 2026-05-28 HKT
發佈時間：16:15 2026-05-28 HKT

由一班靚仔靚女主持的飲食節目《美食新聞報道》，本周一、二、四、五晚8點TVB Plus（82台）播映。今晚黃婧靈（波波）反客為主，帶食評家KC Koo（KC）到灣仔食大排檔風味海鮮。波波話雖然今次主打海鮮，但必食的是此店的龍崗雞。食雞之前先上桌的是陳皮檸檬脆白鱔球，KC吃後大讚陳皮、檸檬跟鱔是絕配，他說︰「一個好香、另一個有鹹鮮味同鱔好夾。陳皮做到好好嘅調節，既食到鹹味同酸味，但無搶到魚味。」接下來就是波波此行重點推介的龍崗雞，做法是用沙薑煎焗，雞皮做到焦香，配料的蔥頭吸滿雞汁精華，即時由配角變成主角。波波主力推薦的食法是配白飯，她笑說︰「最好是一啖雞、一啖飯，我哋亞洲胃唔可以無飯。」最後一道火焰鹽焗奄仔蟹，上桌時熊熊火焰色香味俱全，打卡必備之選。

施焯日與陳曉彤挑戰米芝蓮純素Gelato

此外，施焯日（Arthur）跟新登場主持陳曉彤（Cindy）來到中環鴨巴甸街食甜品，目的地是一間獲米芝蓮推介的純素Gelato店，Arthur說︰「所有出品都係老闆研發，仲有好多特別味道。」二人今次主力挑戰兩款Gelato︰蜜糖檸檬薑茶及四川辣椒芒果口味。Arthur形容蜜糖檸檬薑茶Gelato先是很濃烈薑味，接下來甜味混和檸檬在口腔內爆發。來到另一款四川辣椒芒果Gelato，Cindy吃過一啖後露出驚嘆的表情表示︰「先嚟係好濃芒果味，跟住四川麻辣香味喺口入面轉嚟轉去，嗰種辣小朋友都接受得到，主要係麻香，食到最後會有陣鹹香味。」
 

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