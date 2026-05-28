《浪人47》導演Carl Rinsch詐騙Netflix罪成 奇洛李維斯撰求情信望寬大處理
更新時間：15:15 2026-05-28 HKT
發佈時間：15:15 2026-05-28 HKT
發佈時間：15:15 2026-05-28 HKT
執導2013年電影《浪人47》的荷里活導演Carl Rinsch因詐騙Netflix逾1,100萬美元（約8,615萬港元），被裁定欺詐及洗黑錢等多項聯邦罪名成立，案件備受業界關注。就在判刑日期臨近之際，曾與其合作的巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves）罕見出手，致函主審法官為Carl求情。
Carl面臨8至10年監禁
Carl自2018年起與Netflix簽約，據報共獲平台投資約4,400萬美元（約3.45億港元）拍攝劇集《White Horse》，之後Carl再要求1,100萬美元為劇集煞科，然而劇集由始至終都未有面世，並將1,100萬美元轉到私人戶口作個人使用。去年12月，他承認洗黑錢、非法交易、電匯詐騙等罪。紐約聯邦陪審團經數小時審議後裁定殊罪成，他將面臨最少8至10年監禁。法院定於6月29日判刑，法官預計要求Carl歸還1,100萬美元外，還是付Netflix 440萬美元（約3,446萬港元）的律師費。
奇洛曾任《White Horse》早期投資者
奇洛在求情信中稱Carl為「傑出的藝術家」，懇請法官法外開恩，以「寬容與慈悲」量刑。檢察官指控Carl挪用Netflix為科幻劇集《White Horse》所撥款項，用以購置多架豪華跑車、高級牀褥及加密貨幣等個人用途。
奇洛於5月1日撰寫求情信，由Carl辯護律師團隊提交，信中他坦承自己並不清楚案件全部細節。他表示Carl曾執導其主演的《浪人47》，二人其後成為朋友，他亦曾擔任《White Horse》的早期投資者之一。奇洛在信中試圖解釋Carl的行事風格，寫道：「依我所見，Carl有時會過度擴大項目的規模與範疇，令自己與合作方陷入矛盾。我並非以此減輕他的責任，只是希望提供一點理解其行為的視角。」此外，Carl的母親、兄弟及兒時好友都為他撰寫求情信。
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