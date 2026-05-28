Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《浪人47》導演Carl Rinsch詐騙Netflix罪成 奇洛李維斯撰求情信望寬大處理

影視圈
更新時間：15:15 2026-05-28 HKT
發佈時間：15:15 2026-05-28 HKT

執導2013年電影《浪人47》的荷里活導演Carl Rinsch因詐騙Netflix逾1,100萬美元（約8,615萬港元），被裁定欺詐及洗黑錢等多項聯邦罪名成立，案件備受業界關注。就在判刑日期臨近之際，曾與其合作的巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves）罕見出手，致函主審法官為Carl求情。

Carl面臨8至10年監禁

Carl自2018年起與Netflix簽約，據報共獲平台投資約4,400萬美元（約3.45億港元）拍攝劇集《White Horse》，之後Carl再要求1,100萬美元為劇集煞科，然而劇集由始至終都未有面世，並將1,100萬美元轉到私人戶口作個人使用。去年12月，他承認洗黑錢、非法交易、電匯詐騙等罪。紐約聯邦陪審團經數小時審議後裁定殊罪成，他將面臨最少8至10年監禁。法院定於6月29日判刑，法官預計要求Carl歸還1,100萬美元外，還是付Netflix 440萬美元（約3,446萬港元）的律師費。

《浪人47》導演Carl Rinsch早前承認欺詐、洗黑錢等罪，面臨入獄8至10年。
《浪人47》導演Carl Rinsch早前承認欺詐、洗黑錢等罪，面臨入獄8至10年。
奇洛李維斯為Carl撰求情信。
奇洛李維斯為Carl撰求情信。
奇洛在求情信中讚Carl是「傑出的藝術家」，並望法官「寛容與慈悲」，對Carl開恩。
奇洛在求情信中讚Carl是「傑出的藝術家」，並望法官「寛容與慈悲」，對Carl開恩。
奇洛與導演Carl曾合作《浪人47》，之後二人成為好友。
奇洛與導演Carl曾合作《浪人47》，之後二人成為好友。

奇洛曾任《White Horse》早期投資者

奇洛在求情信中稱Carl為「傑出的藝術家」，懇請法官法外開恩，以「寬容與慈悲」量刑。檢察官指控Carl挪用Netflix為科幻劇集《White Horse》所撥款項，用以購置多架豪華跑車、高級牀褥及加密貨幣等個人用途。
奇洛於5月1日撰寫求情信，由Carl辯護律師團隊提交，信中他坦承自己並不清楚案件全部細節。他表示Carl曾執導其主演的《浪人47》，二人其後成為朋友，他亦曾擔任《White Horse》的早期投資者之一。奇洛在信中試圖解釋Carl的行事風格，寫道：「依我所見，Carl有時會過度擴大項目的規模與範疇，令自己與合作方陷入矛盾。我並非以此減輕他的責任，只是希望提供一點理解其行為的視角。」此外，Carl的母親、兄弟及兒時好友都為他撰寫求情信。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:04
公務員加薪｜公務員薪酬趨勢淨指標出爐 高層加4.12% 中層加2.64% 低層加1.17%
政情
5小時前
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
影視圈
7小時前
鍾鎮濤大仔鍾嘉浚突宣布離港 貼維港相嘆一切陌生令人疲憊：是時候開啟一段新的旅程
鍾鎮濤大仔鍾嘉浚突宣布離港 貼維港相嘆一切陌生令人疲憊：是時候開啟一段新的旅程
影視圈
18小時前
Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
20小時前
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
食用安全
8小時前
銀行收緊內地客開戶 記者實測各大行 中資行職員稱暫停 建銀：無法保證獲批 滙豐指仍可申請
銀行收緊內地客開戶 記者實測各大行 中資行職員稱暫停 建銀：無法保證獲批 滙豐指仍可申請
商業創科
6小時前
風扇仔「大戶」試伏報告！港男深水埗喪買20把實測：竟得一款封神？好用全靠這兩點｜Juicy叮
風扇仔「大戶」試伏報告！港男深水埗喪買20把實測：竟得一款封神？好用全靠這兩點｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
旅行團風光不再？逼爆照揭三大不敗神話引熱議：後生仔都爭住報？｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-27 13:36 HKT
法拉利主席埃爾康周二在羅馬附近的教宗夏日別墅，向良十四世展示白色電動車Luce。法新社
法拉利首款電動車引群嘲 市值蒸發392億
即時國際
6小時前
凱柏峰外貎。資料圖片
珍惜生命｜將軍澳男住客飛墮天井 當場氣絕
突發
8小時前