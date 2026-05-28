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《愛回家》保安「張龍」離巢TVB轉攻金融醫療行業？ 黃耀煌吐露做白領精英轉行心聲

影視圈
更新時間：13:00 2026-05-28 HKT
發佈時間：13:00 2026-05-28 HKT

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》播映長達九年，早前宣布將於7月迎來大結局，劇中多位演員亦透露「離巢」往外發展。其中飾演保安員「張龍」的黃耀煌（Terrence），與TVB結束16年的賓主關係後，已火速轉行，引起網民熱議。

黃耀煌生活充實

黃耀煌日前在IG分享穿恤衫西裝、戴金絲眼鏡的照片，並透露要到內地開會：「高強度的會議後，更懂得江湖菜的風味。重慶，下回再戰！⁠#BusinessTrip」。照片中見到黃耀煌在升降機內自拍，又有一張與人忙裡偷閒捉棋的相片，可見生活充實。

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黃耀煌接受傳媒訪問時，透露並非回歸平淡，多年來由始至終都只是一名普通的「打工仔」。對於轉做文職工作，黃耀煌表示好忙碌，因為要重新認識其他行業，之後會繼續讀書進修，目前正積極學習，跨界了解金融與醫療板塊的新知識，準備迎接新挑戰。

黃耀煌不排除重返幕前

由於黃耀煌離巢的時間點正遇上《愛．回家》宣布完結，他否認一早收到內幕消息，提前為自己鋪路，坦言全不知情，只是剛好合約到期，想嘗試跳出舒適圈。黃耀煌自言對《愛．回家》感到不捨，能夠演出「張龍」一角亦好感恩，至於未來會否到拍劇，黃耀煌未有封後路，表示如果時間可以配合，會繼續參與幕前演出，在等好劇本期間，正考慮拍攝日常短片，與網民保持互動。

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