YENA崔叡娜二度襲港舉行演唱會 激罕獻唱中文版《以善之名》訂下「60歲之約」

韓國女歌手YENA（崔叡娜）憑多首人氣作品席捲樂壇，日前二度登上香港舞台，舉行《2026 YENA LIVE TOUR [So Near Yet So Far, Another Wo2ld!] In Hong Kong》演唱會。當晚YENA精心準備不同風格的舞台，更走到台下與粉絲近距離互動，並帶領全場進行新曲《Catch Catch》Dance Challenge，甜美又充滿能量的演出，令現場Jigumi（官方粉絲名）尖叫聲此起彼落。

YENA人氣歌曲連發

YENA演唱會甫揭序幕，以一襲粉紅白色洋裝驚喜現身台下，未登主舞台先點燃氣氛。YENA用中文高呼：「你們準備好了嗎！」隨即帶來全球掀起翻跳熱潮的新曲《Catch Catch》，突如其來的近距離開場令粉絲驚喜萬分，當招牌編舞一出，全場尖叫聲幾乎掀翻場館屋頂。

其後YENA 接連獻唱多首歌曲，包括《Drama Queen》、《U》等人氣作品，更為粉絲準備歌曲《Being a Good Girl Hurts》的中文版《以善之名》，展現十足誠意。YENA 以獨特清亮的電音嗓音，配合靈動俏皮的表情與舞步，一邊演出一邊與台下粉絲互動，氣氛持續高漲。

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YENA為呈現更完整的舞台魅力，特別設計多個主題舞台，從可愛夢幻到個性鮮明風格皆一一呈現，展現「百變女王」的一面。演唱《Sugar》時，更驚喜邀請兩位幸運粉絲上台互動，不僅送上禮物，更近距離在她們面前跳舞，令粉絲感動落淚。見到粉絲哭泣，YENA即以中文溫柔安慰：「你們幸福嗎？」當粉絲用力點頭，YENA笑說：「我也很幸福，你們不要哭了。」台上台下溫馨互動感染全場。

YENA率領千人齊跳《Catch Catch》

YENA之後準備《Catch Catch Challenge》環節，鼓勵粉絲站起來一起跳舞。過千名粉絲參與挑戰，場面震撼壯觀。令YENA笑言：「我要更努力才行了！」YENA又以中、韓文夾雜連聲稱讚：「可愛！漂亮！」情緒價值滿滿，讓現場每位粉絲都沉浸在歡樂氛圍之中。

YENA中韓夾雜冧粉絲不斷送飛吻

今次是YENA第二度來港開唱，看到滿場支持自己，YENA感性表示：「謝謝大家把場地填滿，第一次個人演唱會時我也來過香港，這麼快就來到第二次。希望這個不只是我自己享受的演唱會，而是我們一起都很開心的演出。大家開心嗎？」YENA更貼心以中文關心粉絲：「今天天氣很熱，你們沒關係嗎？請（場地）幫我們開滿冷氣，我們 Jigumi 不可以熱倒！」逗笑全場。在尾聲時，YENA與粉絲約定要一直唱到60歲，又不斷送出的飛吻中，為香港站畫下圓滿句號。