袁詠儀自嘲「神經病」 揭出道被雪藏真相竟牽涉一位靚仔小生 年輕霸道傳鬧王晶得罪成龍

袁詠儀近期在內地真人騷《五十公里桃花塢6》中，再次成為焦點，節目中她對「天王嫂」方媛照顧有加，但又表示跟她不熟，言談間展示出她的「真性情」。近日袁詠儀在節目中，重提當年因質疑劇本而被TVB「雪藏」的往事，並自嘲當時自己是「神經病」，所以她在TVB拍攝的劇集不多，其後約滿離巢，直至向影壇發展，更成為了影后。

袁詠儀透露反映劇本問題被雪藏

袁詠儀於1990年贏得港姐冠軍入行，她先是擔任音樂節目的主持人，但很快就發現自己志不在此。1991年，她在接拍首部處境劇《我愛玫瑰園》時，當時她與男主角張兆輝是死對頭，但無端卻又跟對方拍拖，認為劇本存在嚴重邏輯問題。為此，這位初出茅廬的新人，竟大膽地直接跑去跟高層說，當面質疑「你怎麼可以這樣寫的」。這種在當時看來「沒大沒小」的行為，直接激怒了電視台高層，後果便是被「雪藏」，投閒置散，無戲可拍。

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袁詠儀轉戰影壇贏得影后

袁詠儀在約滿TVB後，轉戰電影圈獲得不錯佳績，於1993年憑《亞飛與亞基》奪得金像獎最佳新人，1994年憑《新不了情》一舉封后，1995年更以《金枝玉葉》蟬聯影后寶座，成為當時最炙手可熱的頂級女星。然而，事業上的巨大成功，並未磨平她的棱角，反而讓她的「霸道」與「脾氣差」傳聞越來越厲害，她自己也曾承認，年輕時得罪了很多人而不自知。

傳袁詠儀鬧王晶兼得罪成龍

袁詠儀初入影壇時，她因拍戲睡眠不足，在片場被導演王晶叫醒，竟當場指著王晶破口大罵，讓全公司都見識了她的火爆。1995年，她與影壇大哥成龍合作《霹靂火》，拍完後成龍要求她補錄幾句台詞，但她卻未予配合，成龍一怒之下向導演協會投訴，導致她一度遭到電影圈的集體封殺。除了在工作上「霸道」，在愛情上，她一樣是處於強勢，當年張智霖與歌手許秋怡是公認的樂壇情侶，但袁詠儀在片場看中張智霖後，便採取主動攻勢，直接約張智霖吃火鍋，最終成功與張智霖相戀。但近年的袁詠儀已磨平了年輕時的棱角，在節目中照顧方媛，而遇上待粉絲亦顯得親民友善。

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