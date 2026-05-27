劉錫明餅印女劉安晴認拍拖5年 靦腆自爆超甜蜜細節 已見家長爸爸留下5字評語

潘君侖昨（26）日出席原住民台新戲《晴空下的13度》開鏡記者會，與被封為「最美星二代」的鄧雨忱、劉安晴同台亮相。其中，23歲的劉安晴是昔日有「劉德華接班人」封號的港星劉錫明獨生女，此次也是她首度挑戰戲劇演出。

學霸劉安晴熱愛設計精通大提琴

劉安晴透露，雖然從小耳濡目染，對演戲一直有興趣，但因為喜歡的事情很多，過去曾學大提琴，也熱愛設計，因此大學並未就讀表演相關科系，而是畢業於銘傳大學商業設計系。直到去年畢業後，她才正式投入演藝訓練，陸續上戲劇課、學跳舞及歌唱，希望朝全方位藝人邁進。

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劉安晴透露與男友拍拖5年已見家長

感情方面，劉安晴也大方認愛，坦言目前已有交往5年的男友。她甜蜜表示，男友當初追求自己一年多，兩人從高中畢業後一路穩定交往至今，「他個性很好，對我也很好。」至於男友是否已獲得家人認可？她笑說，爸爸劉錫明看過後的評語是「他沒有我帥」，媽媽則認為對方家教很好。未來若接演吻戲，男友是否介意？她則表示：「他知道這就是工作。」另外，身為導演鄧安寧愛女的鄧雨忱，此次在劇中擔綱女主角，被問到是否會向父親請教演技，她則直率回應：「不太會，我們不會交流太多表演tips。」而在定裝照拍攝過程中，潘君侖還一度擺出「勒頸」動作，讓現場製作人忍不住吐槽：「到底是在拍懸疑恐怖劇，還是偶像劇？」逗笑全場。

劉錫明傳被倪震狙擊轉戰台灣

劉安晴父親劉錫明，於90年代憑藉一曲《是緣是債是場夢》爆紅，又拍過多部TVB經典劇集，包括《怒海孤鴻》、《重案傳真》、《超能幹探SuperCop》及《異度凶情》等，更被視為「劉德華接班人」。不過，回顧劉錫明的演藝生涯，最轟動的莫過於他與倪震及周慧敏之間的一段恩怨。1990年，劉錫明與周慧敏合演古裝武俠劇《烏金血劍》，他在一次訪問中單純地表達了「很欣賞周慧敏」，卻傳出這番話意外觸怒了當時正與女方發展地下情的倪震。據傳，倪震隨後利用旗下雜誌，連續多年以「毒瘤明」的惡意稱號對他進行攻擊與抹黑，這場風波對劉錫明的形象造成了毀滅性的打擊，最終迫使其香港演藝事業全面停擺，無奈轉戰台灣及內地，星途從此改寫。

【文章獲TVBS新聞網授權轉載】

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