葉璇絕美婚紗相曝光疑好事近？ 無名指驚現戒指發話開心比對錯更加重要

葉璇早前為亡父遺產事宜四處奔波，更一度捲入爭產風波，近日似乎走出陰霾，高調宣布「復出」，參演內地短劇《少夫人來自東北》，因大受網民歡迎，乘勝追擊於5月開拍續集。葉璇事業得意，近日卻突然在影音平台曝光穿婚紗影片，未知是否好事近。

葉璇狀態大勇

葉璇在影片中化身「靚靚新娘」，穿上一襲純白長袖婚紗，配搭精緻的小皇冠及頭紗，配以珍珠頸鏈及耳環，妝容無懈可擊。葉璇對住鏡頭擺出唯美甫士，流露出甜美笑容，狀態大勇。有網民發現葉璇的無名指上有著一枚戒指，並寫上：「希望有人同你講，你嘅開心比對錯更加重要」，疑有所暗示。

相關閲讀：葉璇父親癌逝爆紅顏知己爭產？怒轟「保母」奪祖墳地契 與繼母齊打官司誓討公道

相關閲讀：葉璇爆父病重遭保姆爭產挑撥 慘遭天天詆毀 曾多次強行送醫保父命

現年46歲的葉璇入行近27年，感情狀況一直備受關注，在TVB工作初期，曾與陳浩民合作劇集《封神榜》、《一網情深》，傳出擦出愛火，有指二人拍拖兩年後分手。葉璇之後與林峯、張國立之子張默、跳水王子熊倪等傳緋聞。

葉璇曾傳隱婚

葉璇直到2015年高調認戀內地企業家「小默先生」，可惜四年情於2019年結束。葉璇近年承認有圈外男友，卻一直保持低調，未見曝光。葉璇因多度傳出婚訊，在2022年參與內地節目《嗨！辣媽》時，突然自稱「即將當辣媽」，被網民質疑「未結婚怎有小孩」，葉璇霸氣反駁「誰說沒結啊」，惹來隱婚疑雲。

相關閲讀：45歲葉璇罕曝光重現古典女神風範 顏值不輸同場TVB新紮女神 重回巔峰搣甩大媽味