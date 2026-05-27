楊卓娜孖富商男友甜蜜放閃 皮膚白滑神級凍齡被封「最美繼母」 愛情長跑18年靠一招保鮮

48歲的楊卓娜，被封為「最美繼母」，與身家千萬的「燈箱大王」楊志翹相戀18年，感情穩定甜蜜。雖然兩人至今未正式註冊，但早已是公認的一對，楊卓娜更為對方誕下愛女，並將兩名繼女視如己出，一家五口幸福滿瀉。近年楊卓娜除了拍劇，更投身直播帶貨行列，事業愛情兩得意。熱愛旅遊的她，早前才以VIP身分到巴黎、東京等地奢華掃貨，近日又孖住男友楊志翹飛到西藏自駕遊，並在社交平台大晒恩愛，兩人形影不離的甜蜜互動，令戀情長期「保鮮」，羨煞旁人。

凍齡楊卓娜肌膚白滑猶如少女

從楊卓娜分享的影片中可見，她與男友楊志翹一同前往西藏三大聖湖之一的「羊湖」，展開一趟浪漫的高原之旅。旅途中，楊志翹全程擔任司機，戴著太陽眼鏡、身穿螢光綠色T恤，專注地駕駛著越野車，型格十足，而楊卓娜則化身「跟得女友」，在旁拍下男友的帥氣模樣。兩人到達目的地後，被眼前壯麗的湖光山色深深吸引，在廣闊的天地間，兩人猶如包場般獨享美景。他們在湖邊興奮地舉高雙手合照，楊卓娜穿上一身長長的白色羽絨外套，仙氣飄飄，完全融入當地的寧靜氛圍。

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楊卓娜富貴生活名店掃貨

影片中的楊卓娜，皮膚白皙緊緻，臉上幾乎沒有瑕疵，即使在高原的陽光下，狀態依然極佳，散發著少女般的氣息，完全看不出已年近半百，其凍齡美貌令人驚艷。楊卓娜更感性地表示：「往魯日拉看羊湖，一日四季，說風就是雨，說雨便是雪！大自然的風景，不光是『看』，更多的是『悟』！」他們除了欣賞美景，更在湖邊的鞦韆上玩樂，童心未泯，楊卓娜笑得一臉燦爛，幸福之情溢於言表。

楊卓娜18年愛情長跑視繼女如己出

楊卓娜近年除了幕前演出，她亦有轉戰直播帶貨，憑藉其親和力和良好口碑，成功殺出一條新血路，事業再創高峰。感情生活方面，她與楊志翹相愛18年，雖然沒有一紙婚書，但兩人早已認定對方是終身伴侶。近年她過著無憂無慮的闊太生活，早前她就曾以VIP身分飛到巴黎，在名店內享受專人服務，並一口氣狂掃LV、CHANEL、DIOR等名牌手袋，戰利品堆滿一地，盡顯豪氣。除了奢華購物，旅遊更是她生活的一部分，無論是東京或是西藏的自然奇景，她都與男友結伴同遊，享受人生。

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