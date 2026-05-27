「惡魔偶像」Ano因失言惹風波 鈴木紗理奈被後輩稱為「最討厭藝人」 事務所發表道歉聲明

有「惡魔偶像」之稱的日本偶像歌手Ano向來以毒舌著稱，但最近她終於因為「把口唔收」引發風波。事緣由她主持的綜藝節目《Ano Channel》於18日深夜播放的那集中，Ano被問到「討厭哪位藝人」，她竟然脫口而出回答是前輩藝人鈴木紗理奈。

鈴木形容事件為「赤裸裸的欺凌」

之後鈴木紗理奈連發多個限時動態怒轟該節目和「某藝人」，她寫道：「在一個我根本沒參與的節目裏，當被問到『你最討厭的明星是誰?』時，某個藝人隨口提到了我的名字。她比我年輕很多，我們平時也沒甚麼交集。她這麼做，感覺像是故意挑釁，而且未經我同意就播出去了。」她更形容事件為「赤裸裸的欺凌」。鈴木發文後，引來不少網民支持及批評節目組。製作該節目的朝日電視台於22日發表聲明向鈴木道歉，期間Ano不但未有回應事件，更於21日在社交平台張貼該集節目截圖，並發布了2篇神秘貼文，分別寫上「你並沒想過對方先對你做了令你討厭的事吧」，以及「將廢物老鼠困在其中的下水道嘔吐物之城」。雖然貼文已被刪除，但外界認為Ano的舉動是在挑釁鈴木，紛紛予以狠評。

Ano宣布辭演《Ano Channel》

Ano見群情洶湧，亦於23日發文解釋事件，並宣布辭演以其命名的《Ano Channel》。她透露當日錄影時要邊射門邊回答問題，事前節目組並未告知訪問內容，在錄影壓力下忽然見到此問題，只好硬着頭皮喊出鈴木的名字。她當時向工作人員要求「我的發言也必須消音打格仔，不然對方太可憐了」，沒想到節目組在正式播出時竟連這句保護前輩的話也剪掉，刻意製造衝突話題。Ano的事務所Toys Factory昨日（26日）亦發表了道歉聲明：「作為Ano的經理人公司，我們對旗下藝人Ano出演節目引發的一系列事件，以及由此給被提及姓名的藝人及其相關人士帶來的不便，深表歉意。」