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黃智雯挑戰生涯最難角色延續「粗口之路」 梁雍婷化身迷妹每日被偶像「問候」

影視圈
更新時間：17:15 2026-05-27 HKT
發佈時間：17:15 2026-05-27 HKT

「第二屆香港國際莎劇節」將於今年6月5日至21日隆重登場。本屆舞台焦點絕對落在開幕大劇、由享譽國際的劇場導演鄧樹榮執導的粵語版莎士比亞悲劇《奧賽羅》（Othello）。今次陣容星光熠熠，除了實力派舞台劇演員梁天尺、黎玉清外，更邀得視后級人氣女星黃智雯（Mandy）與金像獎最佳女配角得主梁雍婷（Rachel）同台演出，陣容新鮮，雙雙挑戰大膽反串，掀起全城戲迷與娛樂焦點！

黃智雯反串演男性

剛憑《薄伽梵歌2025》入圍「第34屆香港舞台劇獎」最佳女主角（悲劇／正劇）的Mandy，今次在《奧賽羅》中迎來演技大挑戰。她將反串飾演莎劇中最著名的陰險反派「姚岸高」一角（Iago），Mandy直言這是她職業生涯至今難度最高的角色，說：「《奧賽羅》被公認為四大悲劇中最難演的一部，台詞極度密集，角色性格雙面，還要反串男性，體力與情緒消耗極大。」為拉近與現代觀眾的距離，故事背景由16世紀末的威尼斯改為中國明末清初，而劇中台詞又融入不少現代用語，Mandy的角色更包含大量廣東話粗口，延續她上一套劇的「粗口之路」。Mandy坦言壓力爆煲，但同時亦非常享受將古典語言轉化為觀眾共鳴情感的過程。

Rachel為Mandy小粉絲

近年在電影圈表現亮眼的Rachel，今次變身劇場新鮮人。Rachel笑言最難適應的竟然不是舞台表演，而是改變電影拍攝日夜顛倒的習慣，「開頭的排練生活、規律的作息時間令我最難適應，哈哈！不過我現在非常享受這個生理時鐘。」Rachel透露自己其實是Mandy的小粉絲，之前看《薄伽梵歌》已被對方的演出深深震撼，這次能合作簡直是「如夢似幻」。在《奧賽羅》中，Rachel同樣需要分飾多角，包括反串兩男，以及飾演Mandy的老婆艾媚娘（Emilia）。提到Mandy的「粗口挑戰」，Rachel鬼馬地笑言：「劇中我要被她迷惑，她可以日日對我講粗口練習，大家都培養好默契，不用刻意模仿男人外形，純靠演繹技巧說服觀眾！」

劇后黎玉清被「外表」考起

男主角「奧賽羅」則由實力派演員梁天尺擔綱，劇中他需要親手殺死最愛的妻子再自殺，展現毀滅性的情緒崩潰。本身擁有武術經驗的他，這次將武術的力量、控制力與節奏感融入角色，配合明末清初的服裝設定，務求令角色「形神兼備」。而第十次與鄧樹榮導演合作的舞台劇天后黎玉清，則飾演為愛反抗父親、既性感又溫柔的黛絲德蒙娜。她笑稱今次是「笑住演悲劇人物」的大膽實驗，而最大挑戰竟然是外表：「Mandy同Rachel都是靚女，但劇中我卻要演最靚的一位，真的好大考驗！」

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