香港電影資料館「對話西遊」登場 甄子丹周星馳郭富城等分飾不同風格孫悟空 帶領觀眾感受《西遊記》不朽魅力

康樂及文化事務署（康文署）香港電影資料館（資料館）將於6月27日至7月11日推出「對話西遊」節目，分別在東九文化中心（東九）劇院和資料館電影院放映3組、共6部風格各異，來自不同年代改編名著《西遊記》的經典電影作品，是資料館25周年誌慶及「中華文化節2026」節目之一。

《西遊記》歷久彌新

家喻戶曉的神魔小說《西遊記》，講述師徒四人降魔伏妖的奇幻冒險，結合警世哲思和細膩的人物塑造，自成一格。《西遊記》瑰麗的想像與鮮明的人物，為電影藝術從默片時代的影像啟蒙，到香港戰後掀起的改編熱潮，歷代電影人不斷以當代的眼光，重新詮釋這部經典，讓這個中華文化瑰寶在跨越時代的對話與創新中生生不息，歷久彌新。

周星馳為演技深厚的實力派

定於6月27日在東九劇院為節目打響頭炮是資料館全新4K數碼修復：《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》（1995）和《西遊記大結局之仙履奇緣》（1995）的世界首映，放映時間分別是當天下午3時正和下午7時30分。導演兼編劇劉鎮偉以天馬行空的想像力，有別於原著小說，把焦點放到周星馳飾演的主角孫悟空在轉世後成為山賊的落難和對愛情的執迷，周星馳不單是喜劇之王，更是演技深厚的實力派，再加上羅家英、吳孟達、莫文蔚和朱茵的精采演出，伴隨着令人動容的愛恨宿命，劉鎮偉這兩部作品成為香港喜劇電影中的不朽傳奇。邵氏兄弟出品的《西遊記》（1966）與《鐵扇公主》（1966），以華麗的服裝、講究的布景和大量特技，展現當時大型片廠雄厚的製作實力。演員包括何藩、岳華和張仲文的《西遊記》講述孫悟空等師徒四人與白龍馬在取經路上相遇的故事，飾演孫悟空的岳華在電影中唱起黃梅調，片中穿插的歌唱場面更添一番古雅餘韻。岳華、鄭佩佩、何琍琍參演的《鐵扇公主》則着墨原著孫悟空撲滅火燄山和三打白骨精勇救唐三藏的故事，飾演白骨精並嶄露頭角的鄭佩佩和何琍琍打鬥精采之餘，更不時載歌載舞，展現古典名著在60年代的歌舞奇幻風貌。

甄子丹為孫悟空增添追求自由的氣質

至於由鄭保瑞執導，甄子丹、周潤發和郭富城主演的《西遊記之大鬧天宮》（2014），運用了先進電腦特效配合香港電影自成一格的動作設計。武打影星甄子丹飾演的孫悟空在電影中不斷受二郎神欺壓而最後衝破南天門，為這經典角色添上追求自由的純樸氣質。在郭富城、鞏俐和馮紹峰參演的《西遊記之孫悟空三打白骨精》（2016）中，鞏俐飾演的白骨精無論造型或現身遁走的特效，都將女性的輕柔和嫵媚華麗呈現。電影亦為這個經典反派增添一段令她決意成為邪魔外道的悲慘往事，為傳統故事注入現代元素。