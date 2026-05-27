章子怡空降零食店被擠爆 身旁口罩男子全程護花 「保鏢」來頭甚猛身家逾200億

國際影后章子怡近日在長沙一家零食店現身，現場即被粉絲擠得水洩不通，紛紛舉起手機，希望記錄下巨星的風采。在眾多鏡頭下，章子怡全程面帶微笑，不停跟粉絲揮手打招呼，從容自若地在店內穿梭，網民更誤以為，在章子怡身旁一名戴著口罩男子是她的保鏢，其實他是上市公司「鳴鳴很忙」的董事長晏周，邀請章子怡到他的店舖出巡造勢。

章子怡無濾鏡近照曝光被讚凍齡

在粉絲們幾乎「零距離」的超高清鏡頭直擊下，章子怡的真實狀態，完美得令人難以置信。當天她頭戴一頂焦糖色的棒球帽，配上一副時尚的粉色太陽眼鏡，既低調又不失星味；身穿簡約的白色T恤，外搭輕薄的棕色透視感外套，與黑白條紋闊腿褲，休閒又不失格調。最讓人驚豔的是她那緊緻光滑的皮膚，在毫無濾鏡，路人隨手拍的影片中，依然白皙透亮，紅潤嬌嫩。面對粉絲的熱情圍觀，她時而駐足微笑，時而與身邊人輕鬆交談，從容舉止，散發出巨星的風采。

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章子怡身旁口罩男竟是上市公司董事長

章子怡身邊始終緊隨着一位身材高大，戴着黑色口罩的男士，由於他一直陪伴在側，且不時機警地留意周圍環境，細心護航，許多現場民眾和看過影片的網民起初都誤以為他是一位隨身保鏢。但原來這名高大男子，竟是零食連鎖上市公司「鳴鳴很忙」集團的董事長晏周。這位只得38歲的年輕企業家，掌控著全國兩萬家門店，隨著集團來港上市，身家水漲船高，已經突破逾200億，相當猛料。

章子怡離婚後獨力照顧子女

事實上，章子怡自宣布與汪峰結束8年婚姻後，她的近況一直是大眾關注的焦點。如今身為育有一對子女的媽媽，她不僅親力親為照顧孩子，在長沙現身前的一天，她更被網民拍到她身處北京，低調出席10歲愛女的鋼琴演奏會，盡顯母愛，之後即馬不停蹄趕到長沙出席活動，單親媽媽的行動力，確是非常厲害。

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