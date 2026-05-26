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《21世紀大君夫人》下架請願達5萬人聯署 交由國會審理

影視圈
更新時間：23:15 2026-05-26 HKT
發佈時間：23:15 2026-05-26 HKT

韓劇《21世紀大君夫人》雖然已播畢，但因邊佑錫的登基場面，陷入歷史扭曲爭議，民眾發起要求停播及全面下架的國會請願，截至今日（26日）上午，聯署人數已突破50,000人，正式達到送交國會審議門檻。國會網上請願網站資料顯示，相關請願於22日公開，5日內便突破50,000人的門檻。依照規定，只要在30日內獲得50,000人以上同意，案件就會送交國會相關常設委員會審查。

請願書要求政府設立相關制度

請願人指出，《21世紀大君夫人》雖然設定為虛構的大韓民國，卻大量挪用中國式服飾、禮法與用語。由於該劇有高達20億韓圜（約1,000萬港元）的政府補助金，若認定不符資格，不排除政府會追回補助金，請願書上也要求政府設立相關制度，永久限制涉及歷史扭曲爭議的作品播出。

IU、邊佑錫出面致歉

爭議導火線來自第11集，劇中由邊佑錫飾演的「理安大君」在登基典禮上，並未配戴象徵自主國皇帝的「十二旒冕冠」，而是使用藩屬國規格的「九旒冕冠」，加上大臣高喊「千歲」非「萬歲」，引爆韓網民怒火。爭議後，主演的IU、邊佑錫、導演朴俊和與編劇劉智媛等陸續出面致歉，MBC也宣布刪除邊佑錫登基的畫面，不過仍無法平息輿論。過去都發生劇集陷歷史爭議事件，2021年播出的韓劇《朝鮮驅魔師》僅播出兩集，就因涉扭曲史實，引爆網民怒火，請願一日內就突破70,000人聯署，最終在廣告商撤資後，僅播出兩集就腰斬。

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