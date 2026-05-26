張柏芝宣布回歸樂壇加盟華納音樂中國 《B面》人生硬核重啟：撕開刻板印象拒絕被定義

張柏芝今日正式宣布加盟華納音樂中國（Warner Music China），以全新音樂身份強勢回歸樂壇。在實體唱片時代，《A面》往往是迎合大眾的流行主打，而《B面》則代表着更加私人、真實與打破常規的自我表達。如果說締造了無數經典銀幕形象、活在大眾矚目下是張柏芝的《A面》人生，那麼此次她選擇「將麥克風握在自己手裡」，以歌手身份接入全新主線，則是宣告其演藝生涯的《B面》硬核重啓。

張柏芝展現先鋒大女主氣場

「不破不立，擊碎過往的既定框架；迎風而上，見證絕地反擊的真實。」在今日全網同步釋出的官宣物料中，柏芝展現出了前所未有的先鋒態度與大女主氣場，她以CECILIA《B面》已加載的概念，向外界傳遞出拒絕被定義、無懼爭議的獨立宣言。

張柏芝宣告接入全新主線

大眾記憶里的柏芝是時代的視覺符號與絕美白月光，而此刻切換歌手身份的她，撕開所有的刻板印象。正如柏芝本人在社交媒體上所表達的：「今天起，接入全新主線，重啓音樂徵程。」這不僅僅是一次簡單的身份跨界，更是一場歷經歲月沈澱後，充滿生命力的《迎風啟程》。配合官宣釋出的專屬轉場視頻，也在各大平台引發熱烈反響，其絕佳的酷颯狀態與強大的氣場，讓大眾對這位《新晉歌手》的期待值瞬間拉滿。

華納音樂中國高度期待張柏芝加盟

對於張柏芝的重磅加盟，華納音樂中國給予了極高的期待，表示柏芝不僅是大眾認知中不可替代的時代Icon，更擁有着不被拘束的先鋒靈魂。歷盡千帆的底色是坦蕩，越過萬重山海，歸來擲地有聲。華納音樂中國將全方位護航張柏芝接下來的全新音樂人格，深入挖掘她充滿故事感與閱歷沈澱的音樂表現力，讓樂壇聽見屬於張柏芝的全新發聲。張柏芝加盟華納音樂中國後的首支單曲目前已進入最後的準備階段，並將於6月正式與大眾見面。雖然新歌的神秘面紗尚未揭曉，但官方已釋出《全新單曲進度讀取中... Coming soon》的預告信號。

