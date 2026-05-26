喜劇開場丨陳嘉寶首演阿Dee何啟華家姐：同年出生有疑問 大讚對方鏡頭後認真

陳嘉寶（Anjay）、何洛瑤(Sica)、王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）、何啟華（Dee）出席ViuTV改編日本同名劇集《喜劇開場》記者會，Anjay在劇中做阿Dee家姐，她表示得知自己做家姐時也有年齡上的疑問，後來得知自己與對方同年出世。而首次跟阿Dee合作，她大讚對方有笑匠特質，在鏡頭前搞笑，但鏡頭後其實好認真，而拍攝時也令現場環境氣氛愉快，而她今次在劇中做女強人角色，希望之後能演更多專業和成熟的角色。

陳嘉寶終能在屋企耀武揚威

Anjay又謂最近播出的另一套劇《重案解密》因為太血腥，所以沒有讓三個女兒觀看，而今次因為是喜劇，所以可讓她們看，等她們知道自己在做什麼：「佢哋一直都唔知藝人做咩工作，直至早前唱福音歌同拍MV，佢哋睇到覺得勁，我而家可以喺屋企耀武揚威。」

何洛瑤長洲看騷慶生

何洛瑤剛在本月24日度過26歲生日，她今日出席新劇宣傳時表示去睇騷和長洲郊遊慶祝，她指生日願望是可多出歌和拍劇，至於拍拖方面就隨緣。

