楊千嬅深圳個唱前被老公丁子高「愛的虐待」 筋膜發炎台上脫高跟鞋：以為準備緊奧運

一連兩場《楊千嬅 Live MY LIVE 1.0 世界巡迴演唱會》深圳站剛於5月23及24日圓滿落幕，兩晚共五萬人全場爆滿，氣氛高漲！不過原來今次個唱前夕，千嬅差點被老公丁子高「玩殘」，原來老公突然化身「愛的惡魔」，強烈邀請全公司上下試玩近期紅遍全球的體能挑戰Hyrox，聲稱要「Team Building」！Hyrox被譽為「馬拉松式功能性訓練」，包含8次1公里跑步，混合推、拉、弓箭步、深蹲、負重等動作，考驗有氧耐力、肌力、爆發力、核心穩定度，據說完成後會覺得自己「好有力量、內心非常滿足」。

丁子高親自監督老婆

丁子高深信這種訓練能大幅提升歌手的舞台體能，更親自督師，要全公司同事及千嬅在開騷前嘗試這道「體能大補湯」。訓練當日，為確保大家玩得安全，更特意從香港請來專業健身教練黃師傅一同監督，與丁子高全程化身「魔鬼教練」，一邊Chur住做一邊大聲嗌：「快啲！仲有最後一組！」千嬅事後苦笑：「我仲以為自己準備緊演唱會，原來係準備緊奧運。」由於所有人都是第一次新嘗試，全公司上下幾乎「殘廢」，開騷前千嬅於化妝間已經攰到要四手同時幫她按摩，不停大叫：「成身痛到散咗」。

楊千嬅台上赤腳獻唱

到了第二晚演出，唱到Encore部分，一連十幾首經典大合唱時，千嬅突然在台上「大叫」：「唔得，停一停先，我覺得自己好似筋膜有少少發炎，對高踭鞋真係頂唔順，好辛苦。」說罷即場脫掉高跟鞋，赤腳繼續唱。千嬅仲笑話：「真不好意思在幾萬人面前脫鞋，讓大家看到我的真實高度，但真的很爽，人就是這樣！」

楊千嬅指下次輪到老公穿高跟鞋做騷

原來今次已非丁生首次「操fit」老婆。上次成都站前，丁子高已帶隊在外面跑步；今次深圳站更升級到Hyrox，千嬅透露：「佢話要Team Building，又想同事多做運動，身體健康，結果個個同事做完行唔到，我都係靠意志力頂住上台。我覺得佢應該唔係好知，一個歌手喺夏天高溫接近38度，著住演出服、高踭鞋，喺台上又跳又唱兩萬五人騷，然後極速落台換衫再衝上台，其實同Hyrox冇分別！下次下次輪到我訓練佢，叫佢著晒我啲高踭鞋同衫，做一個鐘騷，佢就會知，我每晚喺台上面係勁過做Hyrox！」雖然被老公「玩到殘」，但千嬅坦言明白對方苦心：「佢係想我體能大增，做騷時冇咁易攰。我都知人真係要鞭策先能進步，不過下次可唔可以搵啲易少少嘅運動。」

