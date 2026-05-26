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李家鼎爭產風波《東周刊》獨家爆「第三勢力」 紅顏知己兒子馬貫東雙手合十以10字回應

影視圈
更新時間：12:30 2026-05-26 HKT
發佈時間：12:30 2026-05-26 HKT

現年81歲的李家鼎（鼎爺）自前妻施明今年3月離世後，家族的「爭產連續劇」越演越烈。一對孖生兒子李泳漢與李泳豪不和升級，雙方連日釋出錄音證據企圖力證對方貪錢。兩兄弟為爭奪老父身家隔空火拼，新一期《東周刊》爆出「李家風暴」新一頁，早年李家鼎身邊的圈外女伴Viva，被揭是TVB當家小生馬貫東的媽咪，更交代了她的背景，早年更曾帶女兒家人現身，撐李家鼎的私房菜開張。報道中更有獨家聲帶，指出細孖李泳豪曾為李家鼎與Viva間的錢銀問題而發生爭執。

馬貫東避提家事

《星島頭條》聯絡到馬貫東，問到李家鼎與媽咪交往的情況？知否媽咪與李泳豪間有過爭執？馬貫東只表示：「鼎爺家事我唔方便評論啦。」配以兩個合十Emoji，未有多作回應，馬貫東更避開提及媽咪與李家鼎的關係，以及聲帶中提到李家鼎因為去提款給Viva，導致撞車。

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自2016年起李家鼎憑廚藝節目《阿爺廚房》爆紅，廣告、商演接踵而來，更進軍飲食界開私房菜，吸金力驚人，身家自然水漲船高。據悉，李家鼎與Viva早在2006年於朋友圈中結識，當時兩人都曾經歷婚姻失敗，性格互補下迅速撻著。Viva早年曾任學護，後轉行做經絡治療，手勢極佳，甚至曾幫助癱瘓8年的病人和不孕婦女，現已退休享兒孫福。

當年李家鼎私房菜開張，Viva不僅帶同女兒和孫女撐場，兩家人更猶如一家人般融洽。李家鼎亦多次帶女友公開亮相，恩愛放閃。雖然對外一直稱女友是圈外人，但有知情人爆料指出，馬貫東當年入行其實也是全靠李家鼎引薦，難怪他對複雜的家事始終三緘其口。

《東周刊》獨家獲得一段絕密聲帶，早前有傳李家鼎趕著提款而發生交通意外，正因錄音揭開李家鼎撞車的真實來龍去脈。原來李泳豪老婆Agnes當時已查明李家鼎戶口有錢，但李家鼎當日依舊趕去提款，甚至因此撞車。而該筆錢並非如外界所傳是給大仔李泳漢。

錄音中，細仔李泳豪語氣激動地向李家鼎炮轟： 「好似嗰日星期六，你晨早溜溜打俾我老婆，話冇錢呀！冇錢！講到明即刻幫你開e-banking睇，你係有錢喺度，你自己知，你係就要趁銀行星期六收一點，仆出去，好啦！連個天都唔幫你嘞！撞車！你唔聽人講嘢！好急，我識咗你40幾年啦，你做緊乜嘢呀？咁急出去，一定係寫錢俾人，一定係馬貫東個阿媽。」

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