《毒癮女孩3》Jacob遭活埋及蛇咬慘死 「波神」Sydney再有裸露畫面

話題美劇《毒癮女孩》第3季周日播出倒數第2集，帶來近年最震撼的畫面之一，澳洲男星Jacob Elordi飾演的Nate遭大耳窿活埋後，再被毒蛇咬慘死，飾演其妻的「波神」Sydney Sweeney則再有裸露鏡頭。

Jacob Elordi正式死亡

第7集的《毒癮女孩3》周日播出，劇中飾演Nate Jacobs的Jacob Elordi在本集正式死亡！Nate被大耳窿Naz活埋於建築工地地底的棺材中，當中只留下一條管道讓他呼吸，然後債主令飾演Nate妻子的「波神」Sydney Sweeney去籌100萬美元（約783萬港元）還債，不過Nate最終遭毒蛇從管道走入棺材，將他咬死，慘烈離世。Jacob角色之死令故事在大結局前頓失重心，觀眾要重新去猜測結局的走向。Jacob在幕後特輯中坦言：「這是個很酷的死法。Nate犯過太多錯誤，做過太多黑暗的選擇。」

《毒癮女孩3》於31日播出

另一邊廂，Sydney飾演的Cassie本集再現全裸鏡頭，令觀眾再度熱議，不少人直言她整季裸露場面之多已令人驚訝。Cassie一心借與肥皂劇男星Dylan Reed（李察基爾兒子Homer Gere飾）發生關係來籌錢救夫，事後盜用對方的社交帳號發文為自己造勢，而Nate於上集被切下的手指竟出現在Dylan的水杯中，成全集最荒誕的畫面之一。 《毒癮女孩3》第8集大結局將於31日播出。

Jacob與Kendall Jenner撻着

現實中，Jacob的私生活同樣備受矚目。近日，他被拍到與名模Kendall Jenner在加州蒙特斯托、亦即女方豪宅附近約會。二人早於本月初舉行的Met Gala上撻着，日前又被拍到一同赴夏威夷度假。消息人士透露「二人都不想把關係大肆公開，希望在私下自然發展」，並強調「Kendall真的很喜歡他」。有目擊者形容，二人在夏威夷考艾島（Kauai）私人沙灘上的相處「像一對甜蜜的小情侶」，戀情看來已趨認真。