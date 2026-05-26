《真．Lie Show》燒腦上演 張毓軒安柔潔尹嘉裕蘇振維齊玩真假「戲中戲」

張毓軒（Shin）、安柔潔（Ocean）、尹嘉裕（嘉嘉）、蘇振維（Ray）攜手主演黑色燒腦喜劇《真．Lie Show》。作品改編自蔡柏璋編劇、台南賣座舞台劇《Reality No-Show》，以「戲中戲中戲」的結構探討真相與謊言，劇中更包含一齣處境喜劇《笑到你搬屋》作為「戲中戲」，並將於5月30日起一連5場在香港藝術中心壽臣劇院公演。

(左起)張毓軒（Shin）、安柔潔（Ocean）、尹嘉裕（嘉嘉）、蘇振維有份演出的舞台劇將於今個星期六開騷。

Ray形容故事像「洋蔥」般層層疊疊：「最燒腦是你不知道剛剛說的情節是真還是假，觀眾可能要追蹤一下，究竟那一場才是真。」彩排時會否混淆？Shin坦言有信心觀眾看得明白。劇中兩位女將Ocean與嘉嘉自嘲是「喜劇部」代表。Ocean飾演兩個角色，除了是心理諮詢師，也是一個想紅想到瘋的電梯職員，她笑言排練時大家有很多碰撞，產生很多「out of the box」的想法。嘉嘉則是為劇中飾演藝人陳湛文的經理人Maggie，她說：「在娛樂圈，你要拿一個甚麼面向去對人，會不會搞到自己很不真誠呢？還是我可以不一定要違背自己的心，這些都是令我有一點反思。」

觀眾有份參與

至於Ray在劇內飾演林子傑角色的年輕版，將經歷一段很複雜又浪漫的愛情故事，並與對手鄧永康發生糾纏不清的關係，他直言最大挑戰是情感轉變：「雖然得兩場戲，但一場下把，下一場上把，轉變好大。」Shin今次在劇中飾演編劇，他則分享挑戰舞台劇的感受：「我本身是拍電視、電影，舞台上經驗尚淺，這次學到很多東西，講話的方法在舞台上是另一個層次。」這場關於真相的演員大亂鬥，4位演員建議觀眾放下期望，以最放鬆心情入場，笑完或會有所反思，並透露劇中會有觀眾參與環節。

《真．Lie Show》更有陳湛文擔綱演出。

劇中兩位女將Ocean與嘉嘉自嘲是「喜劇部」代表。

Ocean在《存酒人》中和Tiger 有對手戲。

張毓軒2023年領銜主演ViuTV電視劇《那年盛夏我們綻放如花》始受關注。