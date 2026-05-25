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黃宗澤向高海拔出發 孖涂毓麟走入鹽湖扮海草

影視圈
更新時間：22:15 2026-05-25 HKT
發佈時間：22:15 2026-05-25 HKT

黃宗澤（Bosco）日前才與吳業坤、陳瀅等人到泰國出席活動，不過工作排得密密麻麻的他昨日（24日）就已身在內地，他在社交網中貼出3張Chok爆照片，表示要「向高海拔出發」，雖然Bosco並未有透露自己身在哪裏，但隨後有網民貼出他與涂毓麟在海拔近4000、位於青海省的日月山拍攝節目時的照片。

Bosco被網友大讚可愛

而今日，Bosco與涂毓麟繼續拍攝工作，有網民在茶卡鹽湖發現兩人後一直瘋狂用手機拍攝他們，而且更大叫「哇！太帥了」，而期間Bosco與涂毓麟雖然有留心聽工作人員指示，不過來到這個被譽為「中國的天空之鏡」景點，兩人也不忘邊聽邊欣賞風景，之後兩人就著上紅色水鞋、走到鹽湖中拍攝，見他們烏低身，像一條海草般左右擺動身體又扭屁股，網民也讚他們十分可愛。

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