陳家樂首次踏足康城國際影展零壓力 與女神全智賢握手兼對話羡煞旁人

文創產業發展處（文創處）與香港電影發展局率領業界香港代表團前往法國康城影展，陳家樂獲邀以香港演員身份參與，推廣香港電影。首次踏足康城的家樂，全程表現興奮，更同韓國女神全智賢有近距離接觸！

陳家樂為影展做足功課

踏足國際影展，家樂指完全沒有壓力，「今次所有事情都非常新鮮，我自己感覺非常榮幸及興奮，耳目一新。」完全是享受多過緊張。至於事前準備，家樂坦言有做定功課，「去之前有留意有邊一個國家嘅影星或者電影會嘅喺康城出現，希望可以工作於娛樂。」可惜時間不夠用，「最終因為時間有限，只能夠睇到全智賢的新電影。」

家樂形容康城影展環境非常chill，令人容易投入。提到整個旅程最難忘的時刻，他立即眉飛色舞，「最難忘一定是在Korean Night派對上認識全智賢，我哋仲有簡短對話及握手，公司同事非常妒忌。」至於出席全智賢新片《屍殺禁區》康城首映禮行紅地氈，家樂依然回味，「有機會可以參加呢套電影嘅紅地氈及全球首映，當然非常興奮。」首映禮現場，家樂亦跟女神有互動，「當晚當然有見到真人，我哋亦有四目交投嘅一刻，佢非常友善向我點頭微笑，我興奮到瞓唔着。」

開心去古城影靚相

這次是家樂第一次去康城，他特別感謝香港文創處的安排，「行程由落機一刻至回港前一晚排到滿晒，非常充實。」離開康城前，團隊終於有幾個小時空檔，大家開心聚在一起大刷海鮮餐，又去了古城影靚相。家樂話：「離開前最後一刻再食多一杯雪糕，為今次旅程畫上圓滿。」