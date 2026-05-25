「最後貴族」鄧永鏘前妻張淑儀罕曝光  嘟嘴賣萌狀態勝米雪林建明  女兒跟劉嘉玲私交甚篤

昔日邵氏花旦兼前無綫女星張淑儀，自息影後一直過著優哉游哉的闊太生活，鮮少在螢光幕前現身。不過，近日她與相識超過半世紀的圈中閨蜜林建明（大姐明）及米雪開心敘舊，讓其最新近況得以曝光。在林建明分享的聚會點滴中，三位昔日訓練班同窗齊齊品嚐甜點，氣氛融洽。令人驚艷的是，駐顏有術的張淑儀在米雪和林建明身旁，看起來絕對是三人之中最青春煥發的一位，歲月似乎未有在她身上留下太多痕跡。

張淑儀凍齡美魔女

細看張淑儀的顏值與裝扮，實在令人眼前一亮。頂著一頭亮眼銀髮的她，不僅外貌依然十分吸睛，穿搭品味更是走在時代尖端，渾身散發著新潮氣息，絕對稱得上是名副其實的「凍齡美魔女」。而在其中一張與林建明的單獨合照裡，張淑儀更是對著鏡頭嘟起嘴唇，表情極度俏皮可愛。這個不經意的小動作，完全折射出她依然擁有一顆充滿活力的年輕心態，魅力絲毫不減當年。

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張淑儀為「最後貴族」鄧永鏘前妻

回顧張淑儀的演藝生涯與感情生活，她早年曾活躍於電視圈，參演過《唔駛問亞貴》、《光怪陸離》、《七女性》以及《一屋．兩伙．三人行》等多部經典無綫劇集。1983年，她與被外界譽為「最後貴族」的已故富商鄧肇堅長孫鄧永鏘共結連理，隨即選擇淡出幕前，專心相夫教子。兩人婚後育有長女鄧愛嘉（Victoria）及幼子鄧裕鏗（Edward），可惜這段婚姻最終於1992年畫上句號。

張淑儀女兒跟劉嘉玲交情深厚

縱然離異，張淑儀與前夫一家仍維持著深厚情誼，甚至在鄧永鏘病重彌留之際，她亦專程飛赴英國悉心照料，以摯親身份送別對方最後一程。時至今日，她的一對子女早已各自組織幸福家庭，女兒鄧愛嘉於2014年下嫁外籍夫婿Christopher Owen，並在北京舉辦了盛大婚宴，及後誕下可愛的混血愛兒；而兒子鄧裕鏗則在2019年與同性伴侶John Auerbach於意大利締結良緣，當時全家人均有到場見證。值得一提的是，鄧永鏘生前與影后劉嘉玲交情深厚，這份情誼亦延續至下一代，劉嘉玲近年在重要節慶時，依然會相約鄧愛嘉一同慶祝，可見兩家關係十分密切。張淑儀如今生活無憂，安享兒孫滿堂的幸福時光。

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