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張柏芝生日出席活動獻唱 母親親臨現場陪伴 見粉絲應援慶生哽咽落淚

影視圈
更新時間：16:45 2026-05-25 HKT
發佈時間：16:45 2026-05-25 HKT

昨天(24日)正值張柏芝生日，她亮相江蘇崑山出席活動，用溫柔歌聲赴一場專屬盛會。舞台上，柏芝傾情演繹《星語心願》、《任何天氣》和《目的地》三首經典曲目，喚醒無數人的青春回憶。在活動現場，品牌總裁更是給柏芝送上了為她定制的一輛綠色專屬電車 ，上面刻有她的英文名字「CC」，滿滿情意湧動全場。

柏芝分享「摩登態度」

現場粉絲以熱情的祝福與應援為她慶生，令柏芝幾度哽咽落淚。更特別的是，她的母親也親臨現場，溫柔相伴，母女雙雙動容，暖意縈繞全場。談及心中的「摩登態度」，張柏芝真誠分享道：「千萬不要被定義，要肯定自己。不管哪個年紀都要愛自己，如果自己懂得愛就什麼都是好的。

柏芝感恩粉絲不離不棄

溫情不止一日，美好如約而至。在活動前一天，柏芝已舉辦過專屬生日會，與一路相伴的粉絲歡聚一堂，共迎新歲。現場，粉絲精心cos成《鬼馬狂想曲》里的哈米波波，還為她演唱了自出道以來的經典歌曲，真摯又治癒，讓她倍感溫暖。回首二十餘載星途，面對始終不離不棄的粉絲，柏芝滿懷感恩，真誠坦言：「我的生命是父母給予的，我十分感激他們。同時，我也非常感謝你們。我人生中最珍貴的收穫就是你們的每一秒都與我生活在同一時空。這份緣分很特殊，我格外珍惜。」

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