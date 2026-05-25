馮允謙久違3年再辦粉絲聚會 送簽名結他冧爆「追風」 盼組團義跑行善

今年是馮允謙（Jay）出道15周年，所謂「歌迷隨偶像」，溫文含蓄的他，其「追風」（Jay粉絲暱稱）亦非常內斂，平時出席公開活動打call都特別斯文。日前Jay在沙田的餐廳舉行Fan Meet（粉絲聚會），「追風」們就非常熱情，玩遊戲時相當投入，當Jay自彈自唱時就湧到台前，單對單時又自拍又對鏡頭簽名又錄志氣bite，花樣百出。

馮允謙獎座不離身

相隔3年再辦聚會，Jay非常期待，除了親簽海報作為禮物，還帶來最近在各大頒獎禮奪得的獎座到場，讓「追風」打卡拍照。他在台上說：「每一次出歌、做show，都係大家一齊做出成績，所以要多謝你哋每一位，帶埋啲獎嚟，想同大家分享喜悅。」席上Jay與「追風」玩了幾個遊戲，其中一個遊戲將Jay的歌曲變調變節奏，連他本人都認不出，但「追風」一秒破解。最搞笑是「收買佬」遊戲，為湊夠題目要求的物品和數目，全場出盡渾身解數，非常熱鬧。

馮允謙送結他冧「追風」

壓軸遊戲考驗「追風」對Jay了解，無論是他在加拿大居住地、寵物貓咪全名、甚至背出他在IG的最新英文帖文內。而大獎的題目是Jay在新歌《Break Me Down》有幾多個造型？一名「追風」快而準搶答4個造型而勝出，獲得Jay在《She Don’t Love Me Anymore》MV中用過的結他，他即場親簽送出，全場歡呼。

馮允謙享受被嗌「靚仔」

玩遊戲之餘，Jay自彈自唱英文作品《Break Your Heart 》，「追風」大叫encore他即興加唱《Close to the Edge》，全場湧到台前聽歌拍片，如痴如醉。Jay透露即將推出首張全英文歌專輯，「追風」興奮追問推出日期，他搞笑用歌名回答：「『然之後』出！」期間台下大叫靚仔，他沾沾：「我知呀！」好風騷。

馮允謙非常寵粉

而在「單對單」環節，「追風」們爭取在30秒內與Jay獨處機會合照和錄打氣說話，更預先將千言萬語寫信親手交給他慢慢睇。大合照時Jay走勻兩邊，照顧後排的「追風」，非常寵粉。

馮允謙憑歌寄意

Jay說：「好開心，好難得搞到今次Fan Meet，上次係3年前，我剛做完第一次紅館演唱會之後。今日我好輕鬆，可能佢哋未見過我咁Chill嘅一面。」最令他難忘是單對單環節，他說：「佢哋通常會叫我拍片，錄啲鼓勵說話，我覺得好有意義，可能因為我唱勵志歌畀到佢哋力量，寧願唔影相留返時間拍片。我覺得做歌手，除咗表演時帶畀大家快樂，仲可以發放愛和正能量，好有意義。」

馮允謙坐言起行

Jay希望除了聚會，更想帶「追風」一齊做善事，說：「之前我參加咗一個同視障人士跑步嘅慈善活動，希望下次可以同Fans一齊參加，又可以做善事又可以跑步。之前我哋有去老人院派飯、同公公婆婆玩，希望可以同fans一齊做更多不同嘅慈善活動。」