陳湛文強尼林愷鈴何洛瑤 演活新世代律政劇 打破常規重新探索邏輯常理｜名人雜誌

ViuTV原創律政劇集《COURT!》為MakerVille與銀河映像聯合製作，並繼《三命》後第2部播出的劇作，劇集由游乃海、朱淑儀擔任監製，透過3個不同單元故事探討法律公義、真相等命題的挑戰與考驗。《COURT!》第2單元故事由陳湛文、強尼（許博文）、林愷鈴及何洛瑤（Sica）主演，劇情圍繞一宗看似證據確鑿的失竊案，然而事實真相被巧合證據扭曲，需要重新探索法庭深信的邏輯常理，才能還被告清白。早前4位主演接受本刊專訪，一致認為新作非傳統律政劇類型，為銀河映像匠心獨運、探問法理與真相的誠意之作，並為各演員帶來生涯不同程度的突破。撰文：莫匡堯 攝影：譚志光

強尼、何洛瑤、林愷鈴和陳湛文在律政劇集《COURT!》的第2單元中，演繹由失竊案引發的故事，帶出證據是否代表真相的迷題。

陳湛文與強尼均見證林愷鈴穿梭於兩方劇組演出，強尼更盛讚其演技與專業態度。

在《COURT!》去年公開的預告片中所見，陳湛文與強尼分別飾演控辯雙方大律師，陳湛文透露角色檢控官劉志成本來胸有成竹，誰知審訊期間因殺出一個程咬金令案情峰迴路轉，亦與昔日眾多律政劇集風格迥異：「相比陪伴我們成長的律政劇，《COURT!》牽涉大量案情具體資料，並盡量貼近真實地呈現司法審訊程序，連文件用詞格式等細節均按劇中案情準備，我還記得上面寫滿從未看過的法律英文專有名詞。」笑言演繹審訊過程對白仍以廣東話完成，故此英文水平未有因此精進。

陳湛文於劇集預告中戴上白色假髮、披着大律師長袍登場，演繹對白字字珠璣、鏗鏘有力，令觀眾聯想到「大哥」黃子華於《毒舌大狀》的影帝級演出，陳湛文笑言曾經想過呼叫子華的電影金句：「心底裏有一股衝動，但要極力控制自己不能照做！」而假髮造型亦為其演藝生涯新嘗試：「我未有向劇組考據是否為我準備一頂全新假髮，但我的頭型獨特，未必能夠繼承前人『遺產』。」

陳湛文指《COURT!》盡量貼近真實司法審訊程序，跟以往的律政劇有很大分別。

陳湛文笑言演繹審訊過程對白仍以廣東話完成，故此英文水平未有因此精進。

陳湛文戴上白色假髮、披着大律師長袍登場，令人想起曾演其大哥的《毒舌大狀》黃子華。

非一般的強尼

強尼飾演的關國耀大律師，專門接手法援案件，為盜竊案疑犯上庭辯護，形象上甚為另類：「游乃海與朱淑儀兩位監製認為我一向擅長主持工作，若飾演詞鋒銳利、語句連珠爆發的大律師，略嫌欠缺新鮮感。」劇組在造型上亦投放不少心思來呈現差異：「大律師角色往往抹上髮蠟、投射幹練形象，但關律師已度過在法律界證明自己地位的階段，所以中間分界髮型、略顯陳舊的西裝，質感存在一種對照。」

此外，強尼亦同意陳湛文對劇集一改律政劇一貫特色的觀點，並受劇情探討的命題啟發反省日常生活：「拍攝第2單元後，我確實對案情重新反省，日常面對許多自以為全盤掌握事實的情況下，究竟真相是否如我們想像一樣？」強尼因此對大小事增添一種質疑與自省角度。

強尼表示演繹完第2單元後，確實有對案情作出重新反省。

強尼受劇情探討的命題啟發反省日常生活。

強尼以中間分界髮型扮演關國耀大律師，予人極大新鮮感。

「平凡」美女律師

林愷鈴首次演出律政劇集，表示新作與陪伴其成長的經典律政劇，兩者探討的是不同層次的議題：「律政劇往往透過每宗案件揭示人與人之間的關係，但《COURT!》則探討更深層次命題：何謂法律？何謂真相？我們能否信賴記憶？每個人信賴程度有限下如何尋找真相？」林愷鈴更大賣關子，指第2單元故事充滿荒誕與幽默元素。

至於林愷鈴飾演的馮美雪律師，則為關國耀的徒弟，她表示角色人如其名貌美而冰雪聰明，行事風格則經常遊走於法律灰色地帶之間，為求目的亦不擇手段，擅長運用先天優勢操控大局，從各人身上獲取利益。林愷鈴表示獲得飾演美雪的機會後，監製游乃海特意調整角色：「乃海為我度身訂造，調整至更適合我演出的美雪。」林愷鈴表示自己與美雪最大分別，在於外表優勢的着重，更提到一件巧合的趣事：「我在社交媒體看過一篇帖文，一位網民指『其實林愷鈴並非不漂亮，但沒有星味，僅及平時中環律師樓看到的美女』，接着我便被選中飾演美雪！」林愷鈴透露兩位監製希望自己能夠透過美雪突破框架、發掘作為演員的其他面貌：「美雪是我曾飾演的角色中與自身性格距離最遠的一位。」

林愷鈴透露兩位監製希望自己能夠透過美雪突破框架、發掘作為演員的其他面貌。

林愷鈴拍攝《COURT!》之同時，又趕拍《地獄大狀》，坦言一度出現時空錯亂感覺。

林愷鈴飾演的馮美雪律師，是個冰雪聰明的美女律師。

親身實習追星體驗

講到反差，選秀出道的歌手何洛瑤，今次在劇中飾演沉迷追星的少女何美儀，笑言狂熱衝動程度釀成一宗讓法庭各方大感頭痛的案件。何洛瑤為研究角色，更主動在拍攝前親身體驗追星日常：「開拍前得知有一隊韓國男子偶像組合推出唱片，我便加入追星族行列，到旺角大小商場與一眾『小迷妹』交換偶像珍藏卡。雖然我戴上鴨舌帽略作喬裝，但竟然被大家認出，更將我追星過程拍攝下來傳送給我身邊的朋友！」何洛瑤大方地笑指，片段或會在劇集播出後公開作為另類幕後花絮。

《COURT!》作為MakerVille與銀河映像繼《三命》後又一力作，自然如觀眾預期處處留有「銀河系」敘事特色與風格筆觸。林愷鈴作為銀河旗下藝員兼《三命》女主角之一，大談新作如何繼承公司的製作特色：「的確出現不少銀河映像常用母題，劇情錯摸、人物之間關係的重複性、許多細節有所分別的事件同時發生，均為銀河映像探討人生的角度。甚至敘事時間線亦與《三命》一樣，採用非線性敘事手法。」強尼亦披露劇集將會出現觀眾最期待的畫面：「當然有大家愛看、銀河映像屢見角色之間擦身而過的經典鏡頭。」

何洛瑤這次加入追星行列，與小迷妹交換偶像珍藏卡，十分好玩！

何洛瑤今次的角色反差極大。

為演好追星少女何美儀，何洛瑤在拍攝前親身體驗追星日常。

穿梭兩組 時空錯亂

去年MakerVille同步推出《COURT!》與《地獄大狀》兩部與銀河映像合製劇集預告，林愷鈴於後者飾演第一女主角，戲份更為吃重。林愷鈴透露當時先開鏡拍攝《地獄大狀》，製作中後段則與《COURT!》檔期重疊：「曾試過出現時空錯亂感覺，首先角色分別僅為大狀與律師，同步製作下取景地更只有一牆之隔，場景相似度頗高。甚至朱淑儀監製亦會提醒我『妳今日是馮美雪，收到？』對我來說極具挑戰性！」

陳湛文與強尼均見證林愷鈴穿梭於兩方劇組演出，強尼更盛讚其演技與專業態度：「我刻意在完成個人部分後，留在片場觀看美雪登場一幕，當日她需要鯨吞的劇本份量驚人，但角色轉換調節之快、狀態優秀令人歎服！」

