黎瑞恩談離婚原因：繼續落去好攰 揭與富二代前夫曾智明相戀細節 解豪門婆媳不和之謎

「小恩子」黎瑞恩近日接受資深傳媒人徐蓉蓉的YouTube節目《蓉蓉細語》專訪，罕有地深入剖白她與前夫曾智明由相識、結婚到離婚的心路歷程，更親自解開外界多年來對其豪門婚姻，特別是與前老爺、已故慈善家曾憲梓及前奶奶的婆媳關係謎團。

黎瑞恩曾對富二代曾智明存偏見

在節目中，黎瑞恩憶述與前夫曾智明初次見面的情景，坦言第一印象並不深刻，甚至自己當時對「富二代」抱有偏見，認為他們可能「遊手好閒」、「古古怪怪」。然而，後來的相處讓她徹底改觀。她發現曾智明並非她想像中的模樣，反而是一個「勤力上進的年輕人」。她分享一件軼事：「我還以為他只開跑車，但後來發現他平時上班開的車很樸實。」正是這份踏實和勤奮，打動了黎瑞恩，讓兩人擦出愛火，最終步入婚姻殿堂。

相關閱讀：黎瑞恩豪門夢碎剖白失婚低谷 驚覺身邊人「突然消失」：個打擊好重手 做單親媽歷人情冷暖

黎瑞恩與老爺奶奶關係融洽

當年黎瑞恩嫁入曾家，成為百億「金利來」家族的新抱，一舉一動備受矚目。外界一直對她的豪門生活，特別是與德高望重的老爺曾憲梓及奶奶的關係諸多揣測。

黎瑞恩在訪問中澄清，其實她與老爺奶奶的相處非常融洽。她形容曾家是一個很融洽的家庭，而非外界想像般規矩繁複。她笑言，老爺奶奶待她很好，甚至在過年過節時，老爺還會體恤他們玩得晚，叫他們「睡晚一點才起床」，完全沒有豪門的架子。她更透露，自己曾直接問過前奶奶黃麗群是否對她有不滿，對方爽快地否認，所謂的「婆媳問題」其實是源於外界的過度解讀。

相關閱讀：黎瑞恩長女曾凱栭大學畢業 小恩子淚崩發文：你哋終於長大 曾嫁入豪門單親撫養子女

黎瑞恩為家庭甘願放棄事業

為了家庭，黎瑞恩在事業如日中天時選擇了引退，專心相夫教子。她認為這是一個必要的選擇：「有得必有失，你選擇了（婚姻），就要去接受這件事。」她強調，前夫從未強逼她退出樂壇，但為了更好地照顧小朋友，她認為這是必須的取捨。

黎瑞恩談離婚原因

談及最終離婚的原因，黎瑞恩淡然表示，是因為兩人的人生路不同。她形容：「當大家走的方向不同，一個像火星，一個像地球，繼續下去會很累。」她認為，當緣分走到盡頭時，就不應強求，放手或許能讓自己更快樂。

相關閱讀：黎瑞恩晒攬仔相：有嘢都係自己可以選擇 離婚後復出唱歌 曾患抑鬱發現胰臟有腫瘤

黎瑞恩對子女採取「道理式教育」

身為單親媽媽，黎瑞恩對一對子女的教育非常重視，但她澄清自己並非「虎媽」，而是「講道理的媽媽」。她強調要教導子女珍惜食物、尊重他人，絕不容許他們有「階級意識」。她分享，女兒曾因頑皮被工人姐姐輕拍了一下腳，便向她哭訴「姐姐打我」，她了解原因後，馬上拿出藤條教育女兒，讓她明白浪費食物及不尊重別人的後果，可見其賞罰分明的教育方式。

現在的黎瑞恩，享受著簡單而快樂的生活，不時透過社交平台分享烹飪心得，對演藝工作也抱持開放態度。她表示，經歷了人生的起起落落，現在更懂得「開心」才是最重要的。

相關閱讀：湯寶如黎瑞恩對《東周刊》獨家爆關淑怡傳病危入ICU感震驚 細節揭與舊友零交流 近年生活成謎