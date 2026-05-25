Netflix黑白歌手戰｜朴正炫、秀賢＠AKMU鬥素人 60名歌手大激唱

Netflix繼《黑白大廚：料理階級大戰》後，推出歌手版節目《黑白歌手戰》。韓媒指節目本月已經開始拍攝 ，參賽名單亦曝光，當中分為黑、白歌手，「白歌手」都是一眾實力派唱得之人。

《黑白歌手戰》60名歌手鬥法

《黑白歌手戰》已於本月初進行為兩天一夜的首次錄影。與《黑白大廚》當時集結100名參賽者不同，《黑白歌手戰》此次總共邀請60名歌手參與，其中包括15名被稱為「高手級」的「白歌手」，以及45名「黑歌手」。節目形式為讓資深實力派歌手與較不知名的歌手同場比試。

朴正炫、Gummy列陣

據報道，白歌手陣容包括朴正炫、Gummy、楊姬銀、靚聲女團DAVICHI成員李海利、Guckkasten成員河鉉雨、金煙雨、兄妹組合AKMU成員秀賢、金朝翰、god金泰宇、紫雨林成員金倫我、Bigmama李瑛現、10CM等15人，黑歌手隊則是素人、無名歌手等各路高手，共45人。

《黑白歌手戰》預計明年初播出

節目邀請100名音樂產業相關人士擔任評審，包括作曲家、作詞人、導演與樂評人等，共同決定哪些歌手能晉級第2輪。節目已於5月開錄，目前預計於明年初正式公開。