任賢齊汕頭巡唱密操「英歌舞」 投訴無合適紅館檔期自嘲不如陳粒

任賢齊「齊跡2026」巡迴演唱會年頭開跑，先後征服上海，泉州、大同及汕頭，剛剛完成的汕頭站一連三場演出，把潮汕非遺「英歌舞」帶上舞台，成為全城熱話。小齊。小齊在頭兩場感冒的情況下，靠驚人意志力撐足全場，專業精神獲網民激讚「超級鐵人」，而點唱環節更爆出「韭菜粿」笑料！

任賢齊鳥巢撐五月天

在汕頭站之前，小齊先飛到北京為電影開會，又專程到鳥巢支持好兄弟五月天的巡演收官尾場。一向鬼馬的他在自拍短片中笑稱：「我去為五月天扮恐龍演出！」五月天主音阿信見到小齊即時驚喜攬實，笑說：「有這麼帥的恐龍嗎？」他更感性表示：「每次重要時刻，小齊哥一定出現我們身邊。沒有任賢齊，五月天不可能完成五十五場鳥巢這個紀錄的夢想。」一番話見證兩人超越二十年的深厚兄弟情。

任賢齊同阿信撞衫

小齊與阿信的不止熱血同款，連衣著品味也驚人地相似。小齊訂購的一件舞台戰衣，到北京卻發現阿信竟穿着同款。小齊在IG上寫道：「人生能撞上好兄弟，是我的榮。不停巡演有一個困擾……就是演出服一直撞。跟五月天阿信撞，跟我大哥趙傳也撞。走進後台，看一眼對方，直接笑出來的撞。後來我想通了——撞衫不可怕，撞在一起才是兄弟，撞個滿懷才是緣分。」這番話溫暖感動到無數歌迷。

任賢齊畀工作人員取笑

北京站後，小齊順道到蒙古呼和浩特，笑言看完五月天收官演唱會「有點失落，要去放鬆一下」。工作人員取笑他：「人家演唱會收官關你屁事？」其實他是為七月的呼和浩特演唱會作準備，更刻意訂製蒙古服裝，在風吹草低見牛羊的美麗草原叉腰休息兩天，隨即馬不停蹄飛到汕頭。

任賢齊「齊跡」邁向200場

自2019年開始，小齊的「齊跡演唱會」已升級至4.0版本，演出快近二百場。每到一地，他總會結合當地文化，被盛讚「接地氣」又支持當地文藝發展，成為各城市文旅爭相邀請的對象。汕頭站他特別邀請潮汕著名的英歌舞青年團同台演出，為此更秘密練兵三個月。頭兩場他患上感冒，仍靠意志力頂住，到第三場體力才逐漸恢復。台上又唱又跳英歌舞，完全看不出有異樣，獲網民大讚專業精神可嘉，更封他為「超級鐵人」。

任賢齊感無奈

香港樂迷不停在網上留言：「小齊究竟要等多久，才巡到香港！」小齊苦笑，「香港紅館的檔期好難啊！一直伸請不到，像有一次公司說有了，但檔期又撞上時間，要不到。我可能不夠陳粒紅，聽說公司舉行陳粒演唱會，一伸請就拿到今年八月的檔期了！我自己檢討一下再加把勁吧！哈哈！」

任賢齊要壯陽

而汕頭演唱會的點唱環節成為另一焦點。有觀眾突然大叫：「小齊哥，食韭菜粿！」原來大陸近期熱播電影《給阿嬤的情書》中，韭菜粿被戲稱有壯陽之效。小齊聞言先是一愣，隨即忍笑反問：「你們覺得我需要嗎？嘿！」全場觀眾齊聲爆笑回應：「需要！」小齊扮作無奈攤手，場面搞笑。更爆笑的是第二晚，《給阿嬤的情書》演員蔡嘉偉到後台探班，竟然真的帶上幾盒韭菜粿送給小齊，小齊接過後哈哈大笑：「蒙古回來係有點感冒，不知是不是韭菜粿有神效，第三晚就已經好了，越唱越跳越精神！」