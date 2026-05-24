Netflix《維琴河》45歲男星史都華麥克林失蹤8天遇害陳屍社區 警方列凶殺案調查拼湊「死亡時間線」

45歲加拿大男星史都華麥克林（Stew McLean / Stewart McLean）曾參與Netflix熱門影集《維琴河》（Virgin River），最近離奇失蹤長達8天後，被尋獲陳屍於卑詩省（British Columbia）的獅子灣（Lions Bay）社區。當地警方於5月22日證實Stew McLean死訊，並全面交由加拿大綜合凶殺案調查小組（IHIT）接手，全案目前正朝凶殺案方向展開調查。

Stew McLean親友報案

據當地警方公佈，Stew McLean最後一次出現在大眾視野，是在5月15日於獅子灣的住所附近。Stew McLean在失蹤幾日後，其親友在5月18日向警方報案，沒想到最終等來Stew McLean離世噩耗。警方初步判定此案應屬單一事件，呼籲社會大眾無須過度恐慌，目前並未顯示會對公眾安全構成進一步威脅。

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加拿大綜合凶殺案調查小組（IHIT）發聲明：「隨住調查持續展開，凶殺案調查人員正努力蒐集與分析證據、檢視監視器畫面，並進行訪談，以建立Stew McLean在2026年5月15日前的行動時間線。」調查小組補充：「我們正追查所有可用線索，努力為Stew McLean的家人、朋友與摯愛搵出答案。」

Stew McLean經理人心碎發聲

Stew McLean生前所屬的經理人公司Lucas Talent Inc.透過社交平台、由經理人Jodi Caplan撰文哀悼：「我們懷著極度悲傷的心情，向Stew McLean道別。」經理人透露雙方合作超過10年，形容Stew McLean是「敬業、專業、熱情又幽默的人」。

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活躍於加拿大演藝圈的Stew McLean，曾演出多部受歡迎的影視作品，其最近一次演出，是在Netflix影集《維琴河》中客串酒吧客人。Stew McLean曾演出《兇案小鎮》、《笑臉殺手》、《時空旅行者》、DC超級英雄影集《箭神》（Arrow）等。