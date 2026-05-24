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張柏芝生日會重現白色學生look造型 各地粉絲赴約送上專屬驚喜 壽星女回禮46份往返香港機票感謝支持

影視圈
更新時間：15:45 2026-05-24 HKT
發佈時間：15:45 2026-05-24 HKT

張柏芝昨日（23日）在江蘇崑山舉行一場充滿溫暖、感動和驚喜的生日見面會，在象徵愛與傾心的粉色海洋中、與從全國各地粉絲共赴這場歲月不敗、雙向陪伴的美好之約。柏芝感恩粉絲20多年來的陪伴：「我的生命是父母給予的，我十分感激他們。同時，我也非常感謝你們，我人生中最珍貴的收穫就是－你們的每一秒都與我生活在同一時空，這份緣分很特殊，我格外珍惜。這麼多年來，你們為我背負了太多的眼淚和委屈，我的勇氣一直都是你們給予的！」

柏芝粉絲一早到現場打卡

見面會雖然下午才開始，但好多粉絲一早就來到現場，在柏芝的立體生日立牌前拍照、拍視頻留念，現場還滾動播放短片，講述柏芝20多年的耀眼人生軌跡，由1997年憑借《任何天氣》風靡樂壇的青春少女，到締造白金唱片佳績的實力歌手；由《星願》、《忘不了》里令人難忘的銀幕形象，到榮膺金像獎影後的實力派演員，時光賦予她從容，歲月沈澱她溫柔，歷經千帆，她依舊純粹動人、光芒不減。

在粉絲熱烈歡呼與尖叫中，身着白色學生裝造型的張柏芝走上舞台，得知粉絲由香港、北京等地趕來，柏芝非常感動：「今年我46歲了，46歲之後我才真正進入人生最舒適的時刻。你們是我人生的一部分，所以今年的生日我一定要和你們一起過。我知道這一天你們期待已久，感謝你們的陪伴，因為有你們，我的每一步才走得更穩。我今年的生日願望，就是希望大家都身體健康、平安。」

柏芝望大家一直保持童心

生日會上，粉絲都有備而來，為柏芝準備了專屬驚喜，他們統一cosplay成電影《鬼馬狂想曲》裏的哈米波波，並為柏芝演唱了她自出道以來的經典歌曲：《目的地》、《任何天氣》、《不一樣的我》、《星語心願》、《忘不了》……粉絲表演過程中，柏芝一直舉着相機拍攝，並全程跟唱。粉絲又特別訂制的摩天輪造型生日蛋糕和巨型鮮花送給柏芝，許願之後，全場為她唱起生日歌，柏芝動容地回應大家：「很多粉絲在我還沒結婚、沒生小孩的時候就一直陪着我，你們每個人結婚、生小孩的時候，我都知道，也記在了心裏。我也是母親，我的兒子們從出生到長大，我只希望他們每一秒都能享受快樂，即便長大成人，也希望他們永遠保持開心。人生就是一場體驗，要玩得盡興，保持童心，所以我也希望你們能一直保持童心，也希望你們的孩子們能永遠快樂。」看到巨型花束，柏芝開心表示：「現場的花你們都帶走吧，送給你們的爸爸媽媽，送給你們愛的人，這也是我對他們的祝福。」

愛意向來是雙向奔赴的，柏芝都為粉絲準備了滿滿心意，除了為每位到場粉絲精心準備的貼心伴手禮和一台雅迪電動車外，她還當場為粉絲送上46份暑期往返香港的機票，邀請粉絲帶家人暢遊香港迪士尼。對於這份超大的禮物，柏芝驕傲坦言：「有你們，我感到很驕傲。我希望你們和家人玩得開心，並且把這份快樂延續下去。我也會為了你們讓自己變得更好，因為我知道，我好了，你們也一定會更開心。」

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