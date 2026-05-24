《愛回家》「Gigi」羅雪妍帶餅印母遊深圳 神級凍齡靚媽罕曝光 一原因被誤當兩姊妹

31歲的羅雪妍，憑著處境劇《愛回家之開心速遞》中，飾演接龍集團法律部員工「Gigi」，而成功入屋，以其甜美親切的形象，深受觀眾喜愛。然而隨著《愛回家》劇組證實將於今年7月迎來大結局，一眾演員的未來去向成為外界關注的焦點。面對即將到來的轉變，羅雪妍未有停步，反而積極為事業和生活作出新規劃，她早前拍片大讚內地生活便利，近日更以實際行動證明，北上不僅有工作機遇，更是與家人消費，共享天倫的好地方，不過羅雪妍帶同媽媽到深圳一日遊，網民卻將二人誤當姊妹，可說是一個美麗的誤會。

羅雪妍帶媽媽北上消費被讚孝順

近日羅雪妍在社交平台，分享與媽媽的內地一日遊，為了讓媽媽盡興，羅雪妍做足準備，將她的瑜伽班提前到早上進行，她貼心地安排了豐富行程，母女二人先到網紅意大利餐廳大快朵頤，品嚐薄餅、意粉及辣汁雞翼，羅媽媽十分滿意，讚不絕口。飯後母女二人閒逛商場，到了一間飾物店，羅雪妍更即席為母親挑選了一條精緻的手鏈作為禮物，盡顯孝心。熱愛運動的羅雪妍，其後又在運動用品店，買了網球衫及百摺裙，更到試身室自拍，網民大讚她體態健美，身材惹火，紛紛祝福她在《愛回家》播畢後，會有更好的發展。

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網民指羅雪妍與餅印媽媽似姊妹

影片除了記錄了羅雪妍與媽媽的美好時光外，更意外讓羅媽媽成為網民熱議的焦點。在鏡頭下，羅媽媽雖然打扮樸素，但皮膚白滑緊緻，樣貌相當年輕，與女兒羅雪妍站在一起時，不像母女，反而更像一對感情要好的姊妹。不少網民驚訝地留言：「媽媽也太年輕了吧！」、「根本就是餅印好似樣」、「這對姊妹也太美了」。從影片中可見，羅媽媽面對鏡頭雖然略帶羞澀，但全程笑容滿面，顯然非常享受女兒為她安排的「女皇級」待遇，母女親密互動的畫面，相當溫馨治癒。

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