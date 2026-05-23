李綺雯結婚｜41歲𡃁妹嫁健身教練梁愷傑 絕美裙褂Look曝光 婚禮延期5年終於順利完婚

李綺雯（𡃁妹）與健美先生兼健身教練梁愷傑（Ocean）今日（5月23日）正式結婚。雖然一對新人在5年前已訂婚，但因疫情關係，婚禮一直延期至今。李綺雯早前受訪時坦言，近年經歷不少生離死別，希望藉著婚禮與親朋好友一同歡聚。

李綺雯穿中式裙褂出嫁

今日，一對新人及多位到賀親友紛紛在社交平台上分享喜悅。從曝光的影片及照片可見，婚禮儀式做足，氣氛溫馨熱鬧。早上接新娘時，新郎梁愷傑穿上傳統中式馬褂，與兄弟團一同迎接新娘。而李綺雯則穿上華麗的裙褂，與老公梁愷傑在維港景色前甜蜜合照，褂上繡有精緻的龍鳳圖案，喜氣洋洋。

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李綺雯與老公梁愷傑深情擁吻

完成中式儀式後，李綺雯換上一襲簡約優雅的西式婚紗，與換上黑色禮服的梁愷傑在戶外草地進行拍攝，期間兩人不時深情擁吻，幸福滿瀉。李綺雯日前透露，為了能有更多時間與來賓相處，整個婚禮只會換三套服裝。關於蜜月旅行，梁愷傑則表示有意在年底參加於法國舉行的HYROX比賽，如果抽籤成功，或可順道與太太度蜜月，展開新婚生活。

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李綺雯離開TVB開拓多元事業

現年41歲的李綺雯（別名𡃁妹）早在2001年參加亞洲電視（ATV）舉辦的「女優選拔賽」獲得冠軍而正式入行。憑藉在亞視主持《群雄奪寶》等節目，其活潑開朗的「𡃁妹」形象深植人心。2006年，李綺雯轉投無綫電視（TVB），在《談情說案》、《護花危情》及處境劇《愛·回家》等多部人氣經典港劇中皆有亮眼演出。2020年她離開TVB，現時主力於個人品牌發展，同時亦擔任自由身演員及司儀，開拓多元事業。在感情方面，李綺雯與拍拖多年的健美先生兼專業健身教練梁愷傑（Ocean）修成正果，於2026年正式結婚，展開人生新一頁。

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