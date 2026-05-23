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《爆谷一周》強勢回歸 AK視MIRROR巡演為「魔幻時刻」 谷德昭難忘觀眾睇《家有囍事》爆笑情景

影視圈
更新時間：19:45 2026-05-23 HKT
發佈時間：19:45 2026-05-23 HKT

ViuTV全新一季《爆谷一周》載譽歸來，將由明日（24日）起逢星期日晚上9時30分播出，今輯繼續由谷德昭擔任主持，為觀眾請來最新話題大作的焦點人物，盡訴幕後心中情，節目更有多集以香港影壇經典為主題，邀來各路影視英雄將影畫史娓娓道來，一同回顧經典，細述用無盡汗水鋪出的光影路！此外，全新環節貼身追蹤電影生力軍日常，了解他們不懈籌備新作的苦與樂！

葛民輝再演三谷幸喜作品

新一季首集由舞台劇《The Magic Hour 魔幻時刻》導演陳小東，以及演員謝君豪、葛民輝、江𤒹生（AK）擔任嘉賓。今次舞台劇改編自日本喜劇大師三谷幸喜的電影名作，小東透露與三谷先生經過多番溝通後，最終獲對方「開綠燈」，同意將故事背景設定在充滿香港本土特色的果欄。葛民輝亦覺得這是一個難得的突破，因為相比起他10多年前參與的舞台劇《笑の大学》，雖然同樣是由三谷先生的作品改編，但當時對於維持原著的設定上明顯較嚴謹，可見三谷先生今次對小東有一定程度的信任。

謝君豪愛早起頭腦特別清醒

被問到人生中曾遇過哪些「魔幻時刻」？謝君豪表示自己近年經常在清晨6時多便醒來，意外發現此時的腦筋會格外清醒，靈感亦特別多，看劇本也比較容易吸收，所以笑言這就是他的「魔幻時刻」；葛民輝不忘發揮其搞笑本色說道：「做完一個project，收到尾期張cheque嘅時候。」至於AK就認為當他在表演中進入了「自動導航模式」的狀態，就是一個「魔幻時刻」，又補充說：「我對上一次有呢個感覺係做MIRROR巡迴演唱會嘅時候，因為嗰時已經好熟個rundown，去到某啲場次淨係聽住個音樂，身體就自己跟住去。」

谷德昭被觀眾對話流下眼淚

谷德昭其後亦分享了一個屬於他的「魔幻時刻」，他憶述自己初入行時，第一次撰寫《家有囍事》的劇本。在電影的午夜場中，他看見幾位觀眾先後站起來大笑，之後更一直站着看完整部電影。散場時，他忍不住追出去想聽聽觀眾的感想，就聽到其中一位觀眾對朋友說：「我啱啱睇咗一套唔知咩戲嚟，真係好好笑。我依家準備再買子夜場嘅飛，你地睇唔睇啊？」聽到這番說話，谷德昭不禁流下眼淚，亦促使他繼續堅持寫喜劇劇本。

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