《執法者們》榮獲「2026紐約電視電影節」優異獎 黃宗澤爆拍攝勁辛苦：乜都抵返晒

劇集《執法者們》揚威國際，榮獲「2026紐約電視電影節」中「串流犯罪劇集組別優異獎」，身為該劇男主角的黃宗澤（Bosco）今年攞獎運極旺，由年初得到雙料視帝後不停攞獎，雖然感到好大壓力，但他仍然希望繼續攞落去，讓港劇發光發亮。《執法者們》去年在內地首播，就已刷下超過4億播放量之佳績，其後在無綫播出，以最高收視23.3（150萬觀眾）成為年度兩線劇集收視冠軍，而在全球廣播及影視創意界享有高度聲譽的年度國際盛事「2026紐約電視電影節」剛公布的得獎名單中，《執法者們》憑藉卓越的製作水準與扣人心弦的劇情，勇奪「串流犯罪劇集組別優異獎」（Finalist Diploma - Streaming Crime Drama）。

《執法者們》高水平之作

作為本屆影視節的焦點之一，《執法者們》由黃宗澤、馬國明、陳豪、吳啟華等多位實力派視帝級人馬，以及宣萱、蔡潔、陳瀅等領銜主演。劇集以廉政公署（ICAC）、警察部及律政司三方聯合辦案為背景，通過精密佈局與強大的視覺特效，呈現了一場正邪對峙的精彩較量。此次獲獎，不僅是對該劇幕前幕後團隊專業水平的肯定，更是對邵氏兄弟持續推動港產劇集走向國際化、精品化的高度認可。

Bosco攞獎運旺有壓力

劇集男主角之Bosco，得悉《執法者們》能夠揚威海外得獎後特別開心：「始終呢套劇真係拍得好辛苦，大家要咁大量嘅打戲，又要去到咁遠嘅鑽油台拍外景，一大班工作人員一齊去捱過呢個拍攝，攞到個獎唔止我開心，我都戥攝影師、導演同所有工作人員開心呀，因為大家都真係搏咗條命去拍，雖然好多打戲好辛苦，咁嗰陣時梗係要呻辛苦啦係咪先，要向樂小姐詐吓嬌㗎嘛，拍得咁辛苦，依家有咁好成績，上年收視咁好，依家又攞到獎，真係乜都抵返晒啦。」提到他今年攞獎運極旺，Bosco竟然有點擔心：「哎呀！真好大壓力呀，之後都唔知攞唔攞到獎添，哈……都係講笑啦，咁希望梗係拍多啲更好作品，拍多啲更好戲啦，即係畀更多娛樂觀眾啦，攞更加多獎更加好啦！」Bosco一直以拍港劇為主，原來對港劇有情意結：「我始終係香港長大嘅，咁梗係拍港劇就最開心啦，因為真係港劇養大我㗎嘛，如果可以同內地劇集或者電影方面有更多合作呢就更加好啦，因為都想學多啲唔同人唔同地方嘅拍攝方法或者佢哋嘅知識。」

蔡潔、陳瀅為團隊付出感安慰

至於該劇女主角之一蔡潔亦十分興奮：「真係好榮幸呀，好興奮知道呢個得獎嘅消息，係一份屬於我哋成個團隊嘅榮耀，好多謝亦都好感恩，自《執法者們》播出以來一直都收穫咗好多觀眾朋友嘅喜愛，大家對於『何天茹』同埋『周俊傑』（Bosco）呢段（波菜CP）感情嘅追看，令到佢哋呢一段關係同故事更加圓滿，期待日後可以繼續做多啲好嘅作品送畀觀眾。」另一位劇中女主角陳瀅，在戲中有大尺度演出，而演技更令人眼前一亮，對於劇集得獎她覺得十分開心，為台前幕後辛苦付出終有回報感到安慰。