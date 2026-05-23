Marf邱彥筒新歌mv街頭取景獨特造型吸睛 孖TELLER共同創作初嘗Rap廣東話滋味

女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）昨日推出年度第二支個人單曲《Rrrr》，首度嘗試廣東話rap領域，為凸顯「地道」本色，在新歌MV中大玩多個具備香港特色的誇張造型外，更破天荒走到街頭實景拍攝，吸引不少途人圍觀。Marf曾在個人演唱會《Nights like this Live 2026》以實驗形式獻唱新歌《Rrrr》，今次正式推出，Marf形容今次體驗十分有趣，她說：「呢首歌，其實係演唱會時第一個實驗品，當時網上有好多人話好想聽，叫快啲出，所以我覺得呢個體驗幾有趣，演唱會已經唱咗第一次，已經有舞台經驗，再製作首歌。」

Marf回憶印水紙潮流

《Rrrr》曲風澎湃具有廣東話Rap元素，對Marf來說是嶄新嘗試，Marf更透露在Rap部分專誠找來TELLER（王偉俊）跟她共同創作：「用廣東話Rap對我嚟講係新領域，初次嘗試，想揀啲地道啲，適合自己嘅嘢，希望大家喜歡呢個嘗試。」為配合地道的廣東話Rap，MV選址在街頭實景拍攝，Marf說：「街景拍攝對我嚟講係最大挑戰，好似自COLLAR《Call My Name！》之後，都未試過好似今次咁封咗街拍攝，辛苦咁多位街坊讓一讓路畀我哋，希望冇騷擾到大家。」而提到今次MV的獨特造型，Marf指今次在造型上亦花盡心思，跟多位時裝設計師合作，務求達到脫俗同時亦具有香港特色，她指：「造型上有粵劇文化傳統，亦有香港選美形態嘅設計，所以頭飾、化妝都有相關元素，有個豹紋唇妝，係印水紙嚟，2000年媽咪都成日買嚟玩嘅潮流，好開心可以將呢件事用番，不過拍嘅時候個嘴唔可以笑。」