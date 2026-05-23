蔡俊彥與呂爵安出合唱歌《1206》 Edan執導MV還原宿舍情景 肥仔張小倫客串

MIRROR成員呂爵安（Edan）與「花劍運動員」蔡俊彥（Ryan）曾是香港大學室友，至今仍私交甚篤，由社群平台到公開活動都十分「友」愛。蔡俊彥年初自資出歌時，曾透露已收到Edan精挑的Demo，並考慮以合唱還是個人作品推出。相隔數月，Edan與蔡俊彥合唱的《1206》正式面世！MV除選址二人當年同居的大學宿舍1206拍攝外，又召喚了一眾「樓友」拍攝，十分「友」Heart。

蔡俊彥大讚呂導出色

Edan表示當初得知蔡俊彥出歌後，已有「整首合唱歌」的想法，後來揀選了大家都滿意的Demo，並一致通過歌名為《1206》，便邀請林寶填詞。為呈現十分入肉的歌詞，Edan再次當上呂導，他說：「因為由自己去拍當年的經歷，是最為真實與清晰，我也花了很多心思在場景部分。」蔡俊彥大讚呂導出色並非賣口乖，事關Edan在拍攝前特意到大學勘景及構思如何還原1206，足見《1206》的珍貴程度。Edan表示因有大家協助與幫忙，才感順利完成拍攝，他說：「因為1206是真實存在過，所以想盡量還原。我特地邀請了當時的樓友一起來拍攝，他們提供了很多照片給我去報置房間，也要感謝現時的1206宿友讓我們拍攝。與Ryan（蔡俊彥）拍攝時，有很多回憶湧現，加上與樓友見面，所以很開心。」

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蔡俊彥重拾青春回憶

蔡俊彥有感而發表示大學時光最為純粹與快樂：「並非現在不快樂，而是越大越多責任，感受也會有所不同，拍MV時重拾很多青春回憶，覺得很特別！」回望一路走來的種種，蔡俊彥至今依然覺得既奇妙又幸運，他說：「當時做全職運動員的一個終極目標，是希望成為世界第一，但定下這目標時已知道是非常艱難的事情，現在回望過去，會有一種『人生很奇妙』的感覺。而雖然我有這目標，但其實不一定能實現，所以上天真的很眷顧我。」

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Edan鍾情「第一格廁所」

說好還原，呂導將1206報置成一半充滿了「生活氣息」，而另一半則是異相簡潔；而兩位室友穿上「孖煙通」的Men's Talk畫面，亦是當年Edan與蔡俊彥例行活動之一。Edan說：「MV一幕是我告訴他要參加《全民造星》，而他則告訴我考慮轉做全職運動員，這些對話都是真實發生過，所以真的很神奇，因為當時完全沒有想過1206會變成一件事和一個歌名。」除了men’s talk外，打麻雀、歌唱比賽、打機等課外活動亦一個不漏在《1206》MV中還原。此外，曾在大學教Edan跳舞的ERROR肥仔，亦在MV中客串跳舞老師一角，與一眾港大學生齊齊還原當年教班情景，Edan指當年肥仔十分搶手，要成為其學生需要慢慢排隊等候。而前港隊花劍「大師兄」張小倫亦會在MV中，還原當年鼓勵蔡俊彥的情景。提到住Hall難忘事，蔡俊彥首推「第一格廁所」，他解釋：「很多時我起床發現他人不見了，通常都會去廁所找他。」但為何如此執着「第一格」呢？Edan認為離門口愈近，遇蟑螂的機會愈少，所以「第一格廁所」，成了他的慣性選擇。

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